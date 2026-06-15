$!Asesinan a expresidente municipal de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca; Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la apertura de una carpeta de investigación por el asesinato del expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y de su hijo, Celestino Orocio Cruz, quienes fueron atacados con disparos de arma de fuego el domingo 14 de junio en la región Costa de la entidad. De acuerdo con la autoridad ministerial, la agresión ocurrió en la localidad de Cieneguilla, perteneciente al municipio de San Juan Quiahije, cuando ambas víctimas se encontraban al interior de una obra en construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapam, en el Sector 4 de la población.

FISCALÍA DE OAXACA REVELA QUE LAS VÍCTIMAS SON EL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN QUIAHIJE Y SU HIJO La Fiscalía de Oaxaca indicó que la investigación se realiza a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa. En un comunicado, la institución señaló que entre las víctimas se encuentra quien fungió como presidente municipal en el trienio anterior, identificado con las iniciales C. O. C., así como su hijo, identificado con las iniciales C. O. C. Tras el reporte de los hechos, la Fiscalía informó el despliegue de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales para el procesamiento del sitio.

Durante las diligencias se realizaron trabajos de fijación y recolección de indicios balísticos, los cuales fueron embalados para su análisis en laboratorios forenses. También se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos para la práctica de la necropsia correspondiente. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se realizan entrevistas y diligencias ministeriales en la zona, con el objetivo de establecer líneas de investigación iniciales para determinar la mecánica de los hechos, el posible móvil del ataque y la identificación de los responsables.

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