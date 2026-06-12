Detienen a presunto integrante de La Unión Tepito vinculado al atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios
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Autoridades detuvieron a Dylan Sebastián Marroquín, presunto integrante de La Unión Tepito, relacionado con el atentado contra Diana Sánchez Barrios
A casi dos años del atentado contra la diputada suplente del PRI y lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, autoridades federales y capitalinas informaron la detención de Dylan Sebastián Marroquín López, alias El Dylan o El Cojo, señalado como presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito y relacionado con diversos hechos de violencia ocurridos en la Ciudad de México.
La captura fue dada a conocer este miércoles por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que indicó que el hombre, de 36 años de edad, fue detenido en posesión de diversas dosis de droga y un arma de fuego. Además, es investigado por su presunta participación en un feminicidio, un doble homicidio y ataques contra integrantes de grupos rivales.
RELACIONAN A DYLAN MARROQUÍN CON EL ATENTADO CONTRA DIANA SÁNCHEZ BARRIOS
De acuerdo con la información oficial, las investigaciones vinculan a Marroquín López con el atentado ocurrido en octubre de 2024 contra Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Las autoridades señalaron que el detenido portaba un arma de fuego que presuntamente está relacionada con la agresión armada cometida contra una mujer transgénero, ataque en el que resultó herida la lideresa de comerciantes.
El atentado ocurrió cuando Sánchez Barrios caminaba por la calle Motolinia con dirección a la avenida 5 de Mayo, a unas cuadras del Zócalo capitalino. Según las investigaciones, un hombre encapuchado y con cubrebocas se aproximó por la parte posterior y comenzó a disparar.
Los primeros disparos alcanzaron a dos personas que acompañaban a la activista. Mientras tanto, Diana Sánchez Barrios corrió para resguardarse en un establecimiento dedicado a la venta de insumos médicos. El agresor ingresó al inmueble y continuó el ataque antes de escapar a bordo de una motocicleta.
La diputada suplente resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
DETIENEN A SOSPECHOSO DE ATAQUE CONTRA DIANA SÁNCHEZ BARRIOS; PORTABA ARMA DE FUEGO
Las investigaciones permitieron a las autoridades identificar la zona de movilidad frecuente del sospechoso en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con el comunicado oficial, los cuerpos de seguridad implementaron labores de vigilancia fija, móvil y discreta para ubicar al presunto integrante de La Unión Tepito.
Como resultado de estas acciones, elementos de seguridad detectaron al sospechoso mientras circulaba en una camioneta azul por calles de la colonia Magdalena de las Salinas.
Las autoridades informaron que al momento de la intervención el hombre manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego, situación que derivó en su detención.
OTRAS INVESTIGACIONES EN SU CONTRA
Además de su presunta participación en el atentado contra Diana Sánchez Barrios, las autoridades lo relacionan con otros hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de la capital.
Entre ellos figura una investigación por un feminicidio cometido mediante disparos de arma de fuego el pasado 14 de febrero en la alcaldía Tláhuac.
También es investigado por un doble homicidio y lesiones registrados en la alcaldía Venustiano Carranza.
Otra de las líneas de investigación lo vincula con una agresión contra familiares de un líder de la Antiunión Tepito, organización identificada como rival de La Unión Tepito. Dicho ataque ocurrió también en Tláhuac durante los últimos meses.
ASEGURAN DROGAS Y ARMA DURANTE DETENCIÓN DE ‘EL DYLAN’
Durante la detención, los agentes aseguraron dinero en efectivo, así como diversas sustancias presuntamente ilícitas.
El reporte oficial señala el decomiso de 95 bolsas con marihuana, 55 envoltorios con cocaína y 33 gramos de crystal.
Además, fue asegurada la camioneta en la que viajaba y el arma de fuego que portaba al momento de ser interceptado.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA SE PRONUNCIA TRAS DETENCIÓN DE ‘EL DYLAN’
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención mediante un mensaje difundido en redes sociales.
“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de la SSC CDMX detuvieron, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a Dylan Sebastián ‘N’, objetivo generador de violencia, presuntamente vinculado con los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en grado de tentativa”, señaló.
El funcionario agregó que el detenido “se relaciona con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital y con al menos dos eventos de disparos y feminicidio, uno en Tláhuac y otro en Venustiano Carranza, así como la agresión en contra de una diputada en la alcaldía Cuauhtémoc”.
Asimismo, informó que durante la captura fueron aseguradas aproximadamente 100 dosis de presunta droga y un arma de fuego.
Finalmente, indicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con la Policía de Investigación para continuar las indagatorias relacionadas con el caso y otros hechos violentos atribuidos al detenido.