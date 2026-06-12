$!Detienen a presunto integrante de La Unión Tepito vinculado al atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios

La captura fue dada a conocer este miércoles por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), que indicó que el hombre, de 36 años de edad, fue detenido en posesión de diversas dosis de droga y un arma de fuego. Además, es investigado por su presunta participación en un feminicidio, un doble homicidio y ataques contra integrantes de grupos rivales.

A casi dos años del atentado contra la diputada suplente del PRI y lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, autoridades federales y capitalinas informaron la detención de Dylan Sebastián Marroquín López, alias El Dylan o El Cojo , señalado como presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito y relacionado con diversos hechos de violencia ocurridos en la Ciudad de México.

RELACIONAN A DYLAN MARROQUÍN CON EL ATENTADO CONTRA DIANA SÁNCHEZ BARRIOS

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones vinculan a Marroquín López con el atentado ocurrido en octubre de 2024 contra Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que el detenido portaba un arma de fuego que presuntamente está relacionada con la agresión armada cometida contra una mujer transgénero, ataque en el que resultó herida la lideresa de comerciantes.

El atentado ocurrió cuando Sánchez Barrios caminaba por la calle Motolinia con dirección a la avenida 5 de Mayo, a unas cuadras del Zócalo capitalino. Según las investigaciones, un hombre encapuchado y con cubrebocas se aproximó por la parte posterior y comenzó a disparar.

Los primeros disparos alcanzaron a dos personas que acompañaban a la activista. Mientras tanto, Diana Sánchez Barrios corrió para resguardarse en un establecimiento dedicado a la venta de insumos médicos. El agresor ingresó al inmueble y continuó el ataque antes de escapar a bordo de una motocicleta.

La diputada suplente resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

DETIENEN A SOSPECHOSO DE ATAQUE CONTRA DIANA SÁNCHEZ BARRIOS; PORTABA ARMA DE FUEGO

Las investigaciones permitieron a las autoridades identificar la zona de movilidad frecuente del sospechoso en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cuerpos de seguridad implementaron labores de vigilancia fija, móvil y discreta para ubicar al presunto integrante de La Unión Tepito.

Como resultado de estas acciones, elementos de seguridad detectaron al sospechoso mientras circulaba en una camioneta azul por calles de la colonia Magdalena de las Salinas.

Las autoridades informaron que al momento de la intervención el hombre manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego, situación que derivó en su detención.