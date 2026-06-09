Exalcalde de Salto de Agua es atacado a balazos en Chiapas; Fiscalía investiga los hechos

El exalcalde del municipio de Salto de Agua, Chiapas, Román Mena de la Cruz, fue atacado a balazos la mañana de este martes 9 de junio cuando se trasladaba a bordo de una camioneta en las inmediaciones de Palenque. Tras la agresión, logró llegar por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando el exedil se dirigía hacia un rancho ubicado en la comunidad de Cerro Norte. Durante el trayecto, un grupo de personas armadas interceptó la unidad en la que viajaba y abrió fuego en su contra.

Después de la agresión, Mena de la Cruz logró abandonar el lugar y condujo hasta el Hospital General de Palenque, donde solicitó atención médica. En el exterior del centro hospitalario permaneció la camioneta en la que se desplazaba, misma que fue acordonada por elementos de seguridad tras detectar impactos de arma de fuego en los cristales. Imágenes difundidas por reporteros locales mostraron la unidad con daños visibles. Entre ellos, un impacto de proyectil en el parabrisas y la ruptura total del cristal del lado del conductor. En el interior del vehículo también se observaron manchas de sangre en el volante y en las inmediaciones del asiento del conductor.

REPORTAN POSIBLES LESIONADOS ADICIONALES Versiones extraoficiales señalan que el exalcalde no viajaba solo al momento de la agresión. De acuerdo con dichos reportes, lo acompañaban trabajadores que se dirigían a realizar labores de campo, por lo que al menos una persona más habría resultado lesionada durante el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el número total de personas afectadas ni la identidad de otros posibles heridos. FISCALÍA DE CHIAPAS INICIA INVESTIGACIÓN Tras conocerse los hechos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer la agresión y dar con los responsables. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución informó: “Respecto a los hechos violentos en contra de Román ‘N’, quien fungió como Presidente Municipal de Salto de Agua, la Fiscalía General del Estado informa que se están llevando a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los mismos. En tanto, se da a conocer que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro”. La dependencia agregó que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Distrito Selva. “Por estos acontecimientos, a través de la Fiscalía Distrito Selva se ha iniciado una carpeta de investigación y se están realizando las indagatorias respectivas para dar con el o los responsables, quienes serán llevados ante la justicia”. Asimismo, la institución reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones relacionadas con este caso. “La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad”.

REPORTAN QUE EXALCALDE HABRÍA RECIBIDO CUATRO IMPACTOS DE BALA Y SE ENCUENTRA ESTABLE Mientras la Fiscalía estatal informó que Román Mena de la Cruz se encuentra estable y fuera de peligro, medios locales reportaron que el exalcalde habría recibido cuatro impactos de bala y que, pese a las heridas, logró conducir hasta el hospital donde fue auxiliado. Esos mismos reportes señalan que su estado de salud era considerado delicado al momento de su ingreso al centro médico. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión.

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