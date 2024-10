Así fue la Toma de Protesta de Claudia Sheinbaum y su primer mensaje como presidenta de México (Video)

Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Tomará posesión del cargo los próximos seis años.

La doctora Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de la República.

“Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando por el bien y prosperidad de la unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.