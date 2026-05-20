Avala Corte intervención de la Defensa en vigilancia aérea

En el primer caso, el pleno de ministros consideró, por unanimidad, que la “intervención” de la Defensa en el espacio aéreo mexicano no contraviene algún derecho fundamental, pese a las acciones de inconstitucionalidad 113/2023 y su acumulada 118/2023 promovidas por legisladores del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en la sesión del pasado 19 de mayo dos decretos presidenciales; uno de estos, publicado en 2023, permite la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en acciones de vigilancia aérea, así como la extinción de un organismo público descentralizado.

Diputados y senadores señalaron violaciones al proceso legislativo, como el cambio de sede donde se votó dicho decreto, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 3 de mayo del 2023.

Además, acusaron violaciones derivadas del propio decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.

En sesión del pasado martes 19 de mayo en el Alto Tribunal, el ministro ponente Arístides Guerrero García defendió que, durante el proceso legislativo, ocurrido el pasado 28 de abril de 2023, no existieron “vicios con potencial invalidante”, es decir, pese a que hubo un cambio de sede para la sesión y se alegó falta de quórum, el ministro consideró que la reanudación de la sesión se realizó conforme al Reglamento del Senado y que en todas las votaciones existió quórum.

Cabe recordar que, en esta fecha, la cual coincidió con el concierto de Rosalía gratuito en el Zócalo capitalino, se habilitó la vieja casona de Xicoténcatl como sede alterna para la sesión donde se votó el decreto presidencial del entonces presidente López Obrador.

La sesión estuvo marcada por la aprobación de una veintena de reformas en un tiempo aproximado de cinco horas, algunas incluso fueron constitucionales y se aprobaron a mano alzada, vía fast track y sin ni siquiera leer los dictámenes.

En la discusión, Xóchitl Gálvez marcó el momento encadenándose al viejo escritorio de la Mesa Directiva de Xicoténcatl, como testigo de esta jornada legislativa. En tanto, Tanya Carola Viveros Cházaro, suplente de la senadora Claudia Balderas rindió protesta de ley para completar el quórum.

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad 130/2023 y su acumulada 132/2023, la Corte avaló por unanimidad el decreto presidencial que establece la extinción del organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y la abrogación de su ley orgánica.

En la sesión, el ministro ponente sostuvo que la extinción de la Financiera respeta las normas constitucionales y “no vulnera el principio de progresividad”, es decir, que su extinción no impacta en estos sectores porque existen otras instituciones, programas y políticas públicas que los continúan atendiendo.

En este caso, también hubo un cambio de sede del Senado para la votación del decreto; sin embargo, el ministro Guerrero García consideró que “el cambio de sede del Senado y las particularidades de la sesión no acarrean alguna violación invalidante”.