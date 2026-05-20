Firma Claudia Sheinbaum acuerdo para garantizar precio justo de maíz blanco

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    Firma Claudia Sheinbaum acuerdo para garantizar precio justo de maíz blanco
    Buscan garantizar autosuficiencia, estabilizar el mercado nacional y fortalecer la rentabilidad de productores. CUARTOSCURO

La Presidenta reiteró que se mantendrán apoyos y que nuevo sistema fungirá como padrón de productores y las cantidades que siembran

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México, “Precio Justo”.

“Hoy estamos garantizando el precios justo”, aseguró Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, además que agradeció a todos los sectores involucrados.

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“Gracias a todas y todos ustedes para que se pueda vender la tonelada de maíz a un precio justo para los productores. Ya después nos podemos sentar a hablar de financiamiento y otras cosas, pero lo primero era garantizar un precio justo y este precio justo lo tenemos gracias a todos los que están en esta mesa”, dijo.

Al reiterar el apoyo a los productores, la titular del Ejecutivo federal destacó ventajas con este Sistema de Ordenamiento como un padrón para conocer quién siembra y cuánto. “Vamos a tener una plataforma para hacer todo muy transparente”, dijo al también reconocer el trabajo de la Secretaría de Hacienda.

“Hoy estamos sentados aquí, firmando un programa de ordenamiento de la producción y el mercado del maíz para el beneficio también de los consumidores y del país”, añadió al señalar que se debe privilegiar la producción nacional, la soberanía alimentaria y no la importación.

“Vamos por la producción de maíz, vamos a garantizar la soberanía alimentaria, vamos a garantizar la autosuficiencia, vamos a garantizar que los productores vivan bien, vamos a garantizar que quienes utilizan el maíz para otros productos puedan tener la garantía de un buen producto”, mencionó Sheinbaum.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, indicó que el Sistema de Ordenamiento permite la colaboración entre el gobierno de México con productores, compradores y proveedores de insumos estratégicos para garantizar la autosuficiencia de maíz blanco, estabilizar el mercado nacional y fortalecer la rentabilidad de pequeños y medianos productores, así como compras anticipadas a precio justo.

Columba López indicó que se involucra a 61 mil productores, 705 mil hectáreas para la producción de siete millones de toneladas de maíz blanco, y participan productores de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche. También más de 80 empresas, nacionales y extranjeras.

La titular de la Sader expuso que el acuerdo tiene tres componentes: la comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y el mecanismo de protección de maíz blanco.

Las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo del maíz blanco y nacional antes de recurrir a las importaciones, dijo Columba López.

Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, indicó que el instrumento brinda mayor certidumbre a quienes producen maíz, en el marco de la soberanía alimentaria.

“Nos sumamos este acuerdo; primero mediante la propuesta de un precio justo que permita a las y los productores cubrir el costo de los insumos, la plantación y la cosecha. Y segundo, fortaleciendo los esquemas de protección frente a contingencias climáticas y fitosanitarias con el objetivo de proteger la actividad productiva y garantizar la viabilidad financiera de la producción y de las familias productoras”, dijo.

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