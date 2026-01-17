¿BTS en Monterrey? Samuel García confirma gestiones para incluir a la ciudad en la gira 2026

México
/ 17 enero 2026
    ¿BTS en Monterrey? Samuel García confirma gestiones para incluir a la ciudad en la gira 2026
    El gobernador de Nuevo León informó que ya existen gestiones para intentar que Monterrey sea considerada como sede de un concierto de BTS durante su gira mundial de 2026 VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

Samuel García señaló que se analiza la posibilidad de que Monterrey se sume a la gira mundial de BTS prevista para 2026

La posibilidad de que la banda surcoreana BTS se presente en Monterrey comenzó a tomar fuerza luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmara que existen gestiones en curso para intentar incluir a la capital regiomontana dentro de la gira mundial del grupo, prevista para 2026.

Las declaraciones del mandatario estatal se dieron durante un encuentro con medios de comunicación, en el que fue cuestionado directamente sobre las peticiones que han realizado seguidoras del grupo a través de redes sociales y espacios públicos.

DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN SOBRE UN POSIBLE CONCIERTO DE BTS EN EL ESTADO

Durante la interacción con reporteros, Samuel García fue consultado sobre la posibilidad de que BTS se presente en Monterrey, luego de que las fans impulsaran la solicitud ante autoridades y promotores.

Ante la pregunta: “Las chicas fan de BTS a Samuel”, el gobernador respondió tras un breve intercambio: “Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda”. La declaración generó reacciones inmediatas entre la comunidad de seguidores del grupo, conocida como ARMY, al tratarse de la primera confirmación pública de gestiones formales para sumar a la ciudad a la gira.

CONCIERTOS CONFIRMADOS DE BTS EN MÉXICO

Hasta el momento, BTS ha confirmado oficialmente tres conciertos en la Ciudad de México, como parte de su regreso a los escenarios. Las presentaciones están programadas para mayo de 2026 y se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos con mayor capacidad en el país.

Estas fechas marcan el retorno del grupo a México y han generado alta expectativa entre seguidores de distintas regiones del país, incluyendo el norte, quienes han manifestado su interés en que se agreguen más ciudades al calendario.

FECHAS DE PREVENTA Y VENTA GENERAL

De acuerdo con la información disponible, la preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership está programada para el 22 de enero de 2026. Posteriormente, la venta general de boletos dará inicio el 24 de enero de 2026.

Los boletos estarán sujetos a un límite de cuatro entradas por persona, y se informó que no habrá preventas bancarias ni accesos prioritarios mediante otras membresías, lo que ha sido señalado como una medida para evitar acaparamiento.

FANS DE BTS EXIGEN A OCESA Y TICKETMASTER REVELAR PRECIOS DE LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO

Desde que se dio a conocer que BTS volverá a México, seguidoras del grupo iniciaron una campaña dirigida a Ocesa y Ticketmaster para solicitar que, antes del inicio de la preventa, se den a conocer los costos oficiales de los boletos. La petición busca brindar mayor claridad y permitir a los asistentes planear con anticipación su compra.

En paralelo, la posibilidad de sumar a Monterrey como sede ha sido impulsada principalmente por fans del norte del país, quienes consideran que la ciudad cuenta con la infraestructura y capacidad para albergar un evento de esta magnitud.

Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre una presentación de BTS en Monterrey, las declaraciones del gobernador de Nuevo León colocan a la ciudad dentro de las opciones en evaluación para ampliar la gira en México. La definición final dependerá de acuerdos con promotores, logística y disponibilidad del grupo.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene entre seguidores que esperan que la capital regiomontana se convierta en una nueva parada del tour mundial de la banda surcoreana en 2026.

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

