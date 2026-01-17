¿BTS en Monterrey? Samuel García confirma gestiones para incluir a la ciudad en la gira 2026

La posibilidad de que la banda surcoreana BTS se presente en Monterrey comenzó a tomar fuerza luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmara que existen gestiones en curso para intentar incluir a la capital regiomontana dentro de la gira mundial del grupo, prevista para 2026.

Las declaraciones del mandatario estatal se dieron durante un encuentro con medios de comunicación, en el que fue cuestionado directamente sobre las peticiones que han realizado seguidoras del grupo a través de redes sociales y espacios públicos.

DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN SOBRE UN POSIBLE CONCIERTO DE BTS EN EL ESTADO

Durante la interacción con reporteros, Samuel García fue consultado sobre la posibilidad de que BTS se presente en Monterrey, luego de que las fans impulsaran la solicitud ante autoridades y promotores.

Ante la pregunta: “Las chicas fan de BTS a Samuel”, el gobernador respondió tras un breve intercambio: “Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda”. La declaración generó reacciones inmediatas entre la comunidad de seguidores del grupo, conocida como ARMY, al tratarse de la primera confirmación pública de gestiones formales para sumar a la ciudad a la gira.