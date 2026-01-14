Álvarez Máynez pide a la Profeco que aclare precios de boletos para conciertos de BTS

Ante la euforia y ansiedad que provoca los próximos conciertos en México de la banda de K-pop BTS, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que los precios de los boletos, así como la información del evento sean claros. Una de las bandas más famosas de Corea del Sur y el fenómeno de la música anunció su regreso a los escenarios, luego que todos sus integrantes completaran el obligatorio servicio militar surcoreano, con un tour por todo el mundo, incluyendo tres conciertos en la Ciudad de México.

A lo que el dirigente emecista presentó un escrito ante la Profeco, donde solicita publicar de manera anticipada y clara todo lo relacionado con los conciertos, incluyendo los precios de los boletos, cargos de la boletera como Ticketmaster, mapas de asientos, además de términos y condiciones sobre la venta. ”Hoy se anunció que BTS viene a México. Por eso hemos solicitado de manera formal a @Profeco que se publiquen de manera anticipada y clara: Precios. Cargos. Mapas de asientos. Condiciones completas de venta de boletos”, escribió el dirigente de MC en redes sociales. TE PUEDE INTERESAR: ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial ARMY NO SE QUEDA ATRÁS Álvarez Máynez no fue el único interesado en que la boletera elegida para vender los pases respete los derechos de los consumidores, su fandom llamado ‘Army” también hizo pública su petición. A través de la página BTS ARMY México hizo un llamado a la empresa organizadora Ocesa con el mismo fin, afirmaron que para obtener una buena experiencia desde el primer momento, es indispensable contar con información clara y previa.

“Específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio”, escribió el colectivo. Los y las fanáticas de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook destacaron que la organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio. TE PUEDE INTERESAR: BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos FILAS, REVENDEDORES Y PRECIOS DINÁMICOS VS. FANS Actualmente, los fans cuentan con varios ‘enemigos’ al momento de comprar boletos para los conciertos de sus artistas favoritos: la fila virtual, los revendedores y los precios dinámicos impuestos por las boleteras, Ticketmaster señalada múltiples veces. El primer reto de los compradores es realizar la fila virtual en la página de venta de la boletera, ha llegado casos como el ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ de Bad Bunny que en los primeros 20 minutos de la venta llegó a los 400 mil usuarios. Cabe destacar que otros artistas, como es el caso de Taylor Swift con ‘The Eras Tour”, optan por una filtración de interesados a través de Verified Fan (Fan Verificado), aunque el estrés por la compra es el mismo ante la falta de códigos para su compra. Sin embargo, otra pesadilla son los precios dinámicos, el último caso fue la venta de Oasis cuyos fanáticos comenzaron a quejarse cuanto al precio de los boletos, pues dos secciones tenía costos similares cuando deberían ser diferentes. Y es que, en conciertos con alta demanda, la plataforma modifica los precios de boletos hasta dispararse, basados en la popularidad del artista, disponibilidad de entradas -entre menor sea, mayor es el precio-, tiempo faltante para el show y la ubicación del asiento. Sin embargo, cuando la fila virtual y los costos dinámicos han ‘molido’ a los fans, aún queda una luz de esperanza, pero es una moneada al aire: sale muy bien a un costo caro o el concierto esperado se empaña con el delito de fraude. Entre más se acerca la fecha, muchos fanáticos hacen lo imposible para comprar un ticket, buscan boletos en canales no oficiales, principalmente en redes sociales, donde se ofrecen supuestos accesos de última hora. Grupos de Facebook se han convertido en uno de los principales puntos de encuentro para comprar y revender boletos. En estos publican ofertas, piden referencias del vendedor y también abundan testimonios de víctimas de estafadores, relatan engaños y advierten a otros usuarios. Este tipo de fraude no solo implican pérdidas económicas inmediatas, sino que pone en riesgo información personal y bancaria TE PUEDE INTERESAR: ¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Walmart Park de Monterrey para 2026

BTS ‘WORDL TOUR’: FECHAS CONFIRMADAS DE LOS CONCIERTOS EN CIUDAD DE MÉXICO Y VENTA DE BOLETOS BTS ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida por la banda y su promotora, las presentaciones se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. El recinto tiene una capacidad aproximada de 65 mil asistentes por fecha, por lo que en conjunto se prevé una oferta superior a 190 mil boletos para las tres presentaciones. Tras darse a conocer las fechas del grupo en México, Ocesa informó el esquema oficial para la venta de boletos. En esta ocasión solo habrá dos etapas de venta y se eliminarán los esquemas de preventas bancarias. 1. La Venta ARMY MEMBERSHIP se realizará el jueves 22 de enero y estará destinada exclusivamente a personas que cuenten con membresía oficial del fandom de BTS. 2. La venta general se abrirá al público el sábado 24 de enero. En ambos casos, la venta iniciará a partir de las 9:00 de la mañana y se realizará a través de la plataforma Ticketmaster. De acuerdo con la información oficial, en este concierto no se aplicarán modalidades como Beyond, Prestige o Priority, que sí suelen estar disponibles en otros eventos de gran formato. TE PUEDE INTERESAR: ¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año