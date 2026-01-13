ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial

Con el anuncio de la próxima gira mundial de BTS, la compra de boletos vuelve a girar en torno al sistema de preventas oficiales. En este esquema, la ARMY Membership es el único medio que permite acceder a la preventa de Weverse antes de que los boletos estén disponibles para el público general.

La ARMY Membership es una suscripción anual que identifica a los seguidores de BTS como integrantes del club de fans oficial del grupo y les otorga acceso a beneficios exclusivos dentro de la plataforma.

CÓMO REGISTRARSE EN WEVERSE PARA COMPRAR LA ARMY MEMBERSHIP

Para comenzar el proceso es indispensable contar con la aplicación Weverse, disponible para teléfonos móviles. Para usarla se requiere:

1. Descargar la app Weverse en el celular

2. Crear una cuenta con un número de teléfono o correo electrónico activo

3. Confirmar el registro para poder acceder a la tienda

Esta cuenta será la base para comprar la membresía y para validar el acceso a la preventa de boletos.

CÓMO COMPRAR LA ARMY MEMBERSHIP POR PRIMERA VEZ: PASO A PASO Y PRECIO

Desde la aplicación Weverse, el proceso para adquirir la membresía es el siguiente:

1. Entrar a la sección Shop

2. Seleccionar la tienda de BTS

3. Elegir la región Global

4. Ingresar al apartado Membership

5. Seleccionar ARMY Membership

6. Hacer clic en Buy Now

El costo de la membresía es de aproximadamente 22 dólares estadounidenses, más impuestos según el país. En México, el total es de 409.82 pesos. La vigencia de la membresía es de un año a partir del momento del pago.

CUIDADO AL INGRESAR TUS DATOS PERSONALES Y VALIDACIÓN: SIGUE ESTOS CONSEJOS

Durante el registro y el pago, la plataforma solicita información personal. Es importante tomar en cuenta lo siguiente:

- El nombre debe escribirse exactamente como aparece en la identificación oficial

- No se deben usar acentos en el nombre

- El nombre registrado debe coincidir con el que aparecerá en el boleto

Si los datos no coinciden, el acceso al concierto podría ser rechazado el día del evento.

CÓMO ACTIVAR LA ARMY MEBERSHIP

Una vez realizado el pago en Weverse Shop debes de tener en cuenta las siguiente características de tu cuenta y membresía:

- La membresía se activa automáticamente

- La tarjeta de ARMY Membership es 100 % digital

- Se puede consultar en cualquier momento dentro de la app Weverse

Además, se asigna un número de membresía o ID, que es el código que se utilizará para ingresar a la preventa de boletos.

CÓMO RENOVAR LA ARMY MEMBERSHIP EN WEVERS

Quienes ya cuentan con una membresía pueden renovarla dentro del siguiente periodo:

- Desde 60 días antes de que expire

- Hasta 30 días después de la fecha de vencimiento

Para renovar:

- Entrar a Weverse Shop

- Ir al apartado Membership

- Seleccionar el botón Renew

- Completar el pago

BENEFICIOS DE LA ARMY MEMBERSHIP

Al renovar dentro del periodo establecido, se conserva el beneficio Renewal, que suele incluir contenido exclusivo adicional.

Además del acceso a preventas, la membresía ofrece:

- Contenido exclusivo de BTS en Weverse

- Mensajes, fotos y videos especiales

- Participación en sorteos y dinámicas para encuentros virtuales

- Acceso anticipado a mercancía oficial

- Posibilidad de comprar artículos de edición limitada

El pago de la ARMY Membership se realiza únicamente a través de PayPal, por lo que es necesario:

Tener una cuenta activa en PayPal

Contar con una tarjeta de crédito o débito vinculada

Una vez confirmado el pago, la membresía queda lista para ser utilizada en la preventa y en los demás beneficios disponibles para los miembros oficiales de BTS.