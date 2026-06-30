Busca Sheinbaum ampliar vigencia de T-MEC por 16 años más

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que ya dejó formalizada la posición que México presentará en el proceso de revisión del tratado, documento que será llevado por la delegación mexicana al encuentro trilateral que este 1 de julio sostendrán el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representantes del gobierno canadiense y funcionarios de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno mexicano propondrá extender por un periodo adicional de 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo ha resultado benéfico para las tres economías de América del Norte.

“Ya firmé cuál es la posición de México: que se amplíe otros 16 años”, expresó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum explicó que el propio T-MEC contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia por un nuevo periodo de 16 años. De no alcanzarse un acuerdo entre los tres países, se abriría un proceso de revisión en el que podrían discutirse modificaciones al contenido del tratado.

La presidenta insistió en que la continuidad del acuerdo comercial favorece por igual a México, Canadá y Estados Unidos, al fortalecer la integración económica de la región y brindar certidumbre a las inversiones y al comercio.

“Particularmente, a los tres países nos conviene el tratado. A Canadá, a México y, por supuesto, también a Estados Unidos”, subrayó.

Como ejemplo de los efectos que puede generar la imposición de barreras comerciales, Sheinbaum señaló que la industria automotriz ha resentido el impacto de los aranceles vigentes, lo que, aseguró, ha contribuido a que el precio de los vehículos en Estados Unidos se incremente en más de 30 por ciento.