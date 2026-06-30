Ingresan a prisión a Miguel “N” por presunto secuestro tras retener a su familia en Tecámac

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    Ingresan a prisión a Miguel “N” por presunto secuestro tras retener a su familia en Tecámac
    Miguel “N” quedó en prisión preventiva por presunto secuestro tras retener a seis familiares en Tecámac; su situación jurídica se definirá el 3 de julio. Fiscalía de Edomex

Miguel “N” fue ingresado al penal de Ecatepec por presunto secuestro, luego de mantener retenidos durante más de 20 horas a seis integrantes de su familia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Miguel “N” fue ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el delito de secuestro, luego de mantener privadas de la libertad durante más de 20 horas a seis integrantes de su familia, entre ellos tres menores de edad, en un domicilio del fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Tecámac.

La dependencia estatal dio a conocer que, durante la audiencia inicial celebrada ante la autoridad judicial, la detención del imputado fue calificada como legal, por lo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el desarrollo del proceso penal.

Asimismo, informó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 3 de julio cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/miguel-n-se-entrega-tras-20-horas-atrincherado-y-libera-a-seis-familiares-retenidos-en-tecamac-IE21709067

FISCALÍA RECONSTRUYE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio, cuando la madre del ahora imputado realizó una llamada telefónica a la Policía Municipal de Tecámac para solicitar auxilio.

En el reporte, la mujer informó que su hijo mantenía privadas de la libertad a varias personas dentro de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Héroes, presuntamente con la finalidad de evitar ser trasladado a un centro especializado para el tratamiento de adicciones.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la situación y establecer un primer perímetro de seguridad.

EL IMPUTADO PRESUNTAMENTE AMENAZÓ CON MATAR A SUS FAMILIARES

Al arribar al domicilio, los policías localizaron a Miguel “N”, quien, según la investigación ministerial, portaba un arma de fuego larga y mantenía bajo amenaza a varios integrantes de su familia.

La Fiscalía indicó que el hombre advirtió que atentaría contra la vida de los rehenes si las autoridades intentaban ingresar al inmueble o realizar alguna acción para detenerlo.

Como condición para liberar a las personas retenidas, presuntamente exigía que se le permitiera abandonar el lugar sin ser detenido.

Ante el riesgo para las víctimas, las autoridades implementaron un operativo de seguridad y privilegiaron la negociación como mecanismo para resolver la situación sin poner en peligro la integridad de los ocupantes del inmueble.

ESPECIALISTAS EN NEGOCIACIÓN PARTICIPARON EN EL OPERATIVO

La Fiscalía informó que al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad, quienes establecieron un perímetro de resguardo mientras personal especializado en negociación de secuestros iniciaba el diálogo con el presunto responsable.

Las labores de negociación se prolongaron durante varias horas con el objetivo de lograr la liberación de las víctimas y evitar un desenlace violento.

Como parte de la estrategia implementada, el 26 de junio ingresaron al domicilio un negociador especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, un representante de un centro de rehabilitación para personas con adicciones y el padre del imputado.

De acuerdo con la dependencia, la intervención de estas personas permitió persuadir a Miguel “N” para que depusiera su actitud y aceptara entregarse de manera voluntaria.

SEIS PERSONAS PERMANECIERON RETENIDAS DURANTE MÁS DE 20 HORAS

Los hechos se extendieron por más de 20 horas, tiempo durante el cual permanecieron privadas de la libertad seis personas pertenecientes al núcleo familiar del imputado.

Entre las víctimas se encontraban tres menores de edad, además de tres adultos, quienes permanecieron dentro del inmueble mientras se desarrollaban las negociaciones.

Una vez concretada la entrega del presunto responsable, las personas retenidas fueron liberadas y recibieron atención por parte de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, Miguel “N” fue detenido y trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

JUEZ RESOLVERÁ SU SITUACIÓN JURÍDICA EL PRÓXIMO 3 DE JULIO

La Fiscalía informó que, tras ser presentado ante la autoridad judicial, el imputado quedó formalmente a disposición del juez encargado del caso.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Sin embargo, debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, la audiencia para resolver la situación jurídica del imputado fue programada para el próximo 3 de julio.

En esa fecha, el juez determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Miguel “N” por su presunta participación en el delito de secuestro, conforme a las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la etapa inicial de la investigación.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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