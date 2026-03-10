¿Qué le pasó a Konnan?... luchador sufrió amputación de una pierna y temen por su vida

Todo comenzó el viernes 6 de marzo, cuando el luchador Kung Fu Jr. publicó en Facebook un mensaje que muchos interpretaron como una despedida. La publicación se viralizó y en cuestión de horas decenas de usuarios replicaron la noticia sin confirmación oficial.

La industria del pancracio mexicano vivió momentos de tensión cuando en redes sociales comenzó a circular la versión de que Carlos Santiago Espada , mejor conocido como Konnan , había fallecido. El rumor se expandió rápidamente entre aficionados y figuras del medio, generando preocupación en la comunidad de la lucha libre .

La incertidumbre creció cuando el creador de contenido “El Potro de Acero en el Ring” comentó en TikTok que el luchador atravesaba un momento médico complicado. Según explicó, el llamado “Comandante” no había aparecido públicamente desde finales de enero, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud.

CONFIRMAN QUE KONNAN SIGUE CON VIDA

Ante la ola de rumores, varios luchadores decidieron intervenir para aclarar la situación. Uno de ellos fue Mark Jindrak, conocido por los aficionados mexicanos como Marco Corleone, quien aseguró haber hablado directamente con Konnan.

“Hablé con él. Está vivo, pero pasando por un momento complicado”, señaló el exluchador de Triple A, lo que ayudó a frenar la desinformación que circulaba en redes sociales.

Más tarde, el periodista especializado en lucha libre “El Planchitas” reveló un dato que cambió el panorama: el gladiador de 62 años habría sido sometido recientemente a la amputación de una pierna. El procedimiento se realizó tras varios problemas médicos acumulados que lo mantienen actualmente bajo atención en San Diego, Estados Unidos.

Este reporte confirmó que, aunque el luchador sigue con vida, su estado de salud es delicado y requiere cuidados médicos constantes.

UNA LARGA BATALLA CONTRA PROBLEMAS DE SALUD

Los problemas médicos de Konnan no son recientes. Desde hace años el propio luchador ha hablado públicamente sobre los efectos físicos que le dejó su carrera dentro del ring.

En 2007, el gladiador recibió un trasplante de riñón después de que el uso prolongado de analgésicos y medicamentos para soportar el dolor dañara gravemente su organismo. Aquellos fármacos fueron utilizados durante años para poder seguir compitiendo pese a las lesiones acumuladas.

A lo largo del tiempo enfrentó otras intervenciones médicas importantes. En 2018 fue sometido a una cirugía de cadera, consecuencia del desgaste físico tras décadas de actividad en la lucha libre profesional.

COVID-19 Y COMPLICACIONES QUE MARCARON SU SALUD

La situación médica del exlíder de Los Gringos Locos se agravó en 2021, cuando contrajo Covid-19 y sufrió complicaciones cardíacas y renales que pusieron en riesgo su vida.

El propio luchador relató en entrevistas que la infección dejó secuelas importantes en su organismo. Como consecuencia, sus riñones volvieron a deteriorarse, por lo que actualmente se encuentra en espera de un nuevo trasplante.

Debido a estas complicaciones, el histórico referente del pancracio se ha mantenido alejado de eventos públicos y apariciones dentro del mundo de la lucha libre en los últimos meses.

DATOS CURIOSOS SOBRE KONNAN

• Konnan fue una de las figuras más influyentes de la lucha libre de los años 90.

• Fue líder del famoso grupo Los Gringos Locos, una facción que marcó época en Triple A.

• También tuvo presencia internacional en empresas como WCW, lo que lo convirtió en uno de los luchadores mexicanos más conocidos fuera del país.

La noticia sobre su estado de salud volvió a poner en conversación la trayectoria de un personaje que durante décadas dejó huella en la lucha libre mexicana, un deporte espectáculo donde el cuerpo suele pagar el precio de cada batalla sobre el ring.