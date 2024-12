Califica Noroña como ‘infame’ la política migrante de Trump

“Después de décadas, esas personas migrantes ya son parte de Estados Unidos; son ciudadanos de Estados Unidos que además contribuyen con sus impuestos todos los días y no reciben nada a cambio”, señaló el senador.

“Y sólo por no ser anglosajones usted los discrimina, los persigue, los incrimina, los hostiliza, pretende sacarlos de ésta, que es su patria”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña lamentó que los migrantes reciben desprecio, maltrato y son víctimas de racismo, pese a que su trabajo y su cultura han enriquecido a la nación.

El congresista criticó que a los mexicanos les nieguen una licencia y el trato humano más elementa.

“Hoy usted dice que, a partir de que llegue a la Presidencia, los expulsará a millones de su patria, no la suya, la de ellos. Es infame la política pública que se pretende instrumentar desde su gobierno, es inaceptable. En pleno siglo XXI eso no debería suceder bajo ninguna circunstancia”, puntualizó.

En calidad de presidente del Senado mexicano pidió al expresidente estadounidense que modifique esa decisión y haga justicia para la comunidad de México.

“No puede haber una América grande con racismo, no puede haber una América grande con discriminación, no puede haber una América grande que niegue a sus hijos y a sus hijas, que han contribuido para la grandeza de este país y que ya es su patria, la amenaza de ser expulsados”, expuso.

El presidente de la Cámara Alta remarcó que en el caso de los mexicanos el volumen económico que generan en Estados Unidos es de 3.7 trillones de dólares.

“La amenaza de dividir familias, la amenaza de quitarle inclusive al derecho a los que nazcan en esta tierra, el derecho a ser estadounidenses, no es humana, no es justa, no se apega a esa gran declaración de independencia que establece que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”, puntualizó.