Chilaquiles, tacos y gorditas... Conoce los alimentos que quedarán prohibidos en las escuelas por la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud han publicado un nuevo acuerdo que establece estrictos lineamientos para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de las instituciones del Sistema Educativo Nacional . El objetivo de esta regulación es mejorar la alimentación de los estudiantes y fomentar estilos de vida saludables, lo que implica la prohibición de varios alimentos populares pero considerados no saludables, como chilaquiles, hamburguesas, frituras y otros productos con altos contenidos de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos.

¿QUÉ ALIMENTOS QUEDARÁN PROHIBIDOS EN LAS ESCUELAS?

El acuerdo detalla que los alimentos y bebidas procesadas con altos niveles de sodio, grasas saturadas o azúcares quedarán fuera de los planteles educativos. En particular, los productos con los sellos de advertencia que el etiquetado mexicano exige (alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas, etc.) no podrán ser comercializados en las escuelas.

A continuación, se presenta una lista de los alimentos que estarán prohibidos dentro de las escuelas mexicanas:

- Chilaquiles, tacos, hamburguesas, hot dogs, quesadillas, sopes y tacos dorados.

- Tacos sudados, gorditas, sincronizadas con jamón y tamales.

- Frituras, chocolates, gomitas, chicles, helados, nieves y paletas de nieve.

- Refrescos, jugos y néctares envasados.

- Alimentos preparados con embutidos como salchichas, chorizo, longaniza y salami.

Esta medida también contempla la prohibición de alimentos que, aunque no tengan sellos de advertencia en su etiquetado, son considerados no saludables, debido a su alto contenido calórico, de sodio o grasas saturadas. Esto ha generado controversia, ya que algunos de estos productos son tradicionales y ampliamente consumidos en la cultura mexicana.

¿QUÉ ALIMENTOS SÍ ESTARÁN PERMITIDOS EN LAS ESCUELAS?

Por otro lado, el acuerdo también especifica los alimentos que sí podrán comercializarse en las escuelas. Estos deberán ser productos que fomenten una alimentación balanceada y saludable. Entre ellos se incluyen:

- Leche descremada, frutas, verduras y cereales integrales.

- Avena sin azúcar, leguminosas y alimentos de origen animal.

Además, la normativa establece que tanto la preparación de los alimentos como la elaboración de bebidas no deben incluir sal o azúcar añadidos. Esta regulación será aplicada a cooperativas escolares, comedores, máquinas expendedoras y cualquier otra fuente de venta de alimentos en los planteles educativos.

REACCIONES Y POSIBLES IMPACTOS DE LA MEDIDA

La prohibición de alimentos en las escuelas ha generado una gran variedad de opiniones entre las distintas partes involucradas. Desde padres de familia hasta comerciantes y directivos escolares han expresado tanto su apoyo como sus preocupaciones respecto a la implementación de estas nuevas disposiciones.

En términos de salud, muchos expertos coinciden en que la medida tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los estudiantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adopción de hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana es crucial para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y problemas cardiovasculares, condiciones que han aumentado en México en las últimas décadas.

Un aspecto clave que ha generado inquietud entre los directivos de las escuelas y los proveedores de alimentos es la viabilidad de la implementación de este acuerdo en el plazo estipulado de seis meses. La transición hacia menús más saludables podría implicar cambios logísticos, capacitación del personal encargado de la preparación de alimentos y la reestructuración de contratos con proveedores de productos escolares.

Otro reto importante será la aceptación por parte de los estudiantes. Los niños y adolescentes están acostumbrados al consumo de los alimentos ahora prohibidos, por lo que las escuelas de la SEP y sus comedores tendrán que trabajar en campañas de sensibilización y promoción de estilos de vida saludables para motivar a los estudiantes a elegir las opciones permitidas.