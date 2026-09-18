China acusa a Embajada de EU de ‘sembrar cizaña’ con México por mensaje de fiestas patrias

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    China acusa a Embajada de EU de ‘sembrar cizaña’ con México por mensaje de fiestas patrias
    China acusó a EU de utilizar las fiestas patrias para cuestionar el comercio entre México y China. VANGUARDIA

La Embajada de China respondió a un mensaje de EU sobre productos importados usados en las fiestas patrias y defendió sus vínculos comerciales con México.

La Embajada de China en México acusó a la representación diplomática de Estados Unidos de “sembrar cizaña y discordia” entre México y China, luego de que la sede estadounidense difundiera durante las fiestas patrias un mensaje sobre el origen de algunos productos utilizados en las celebraciones del 15 de septiembre.

El pronunciamiento chino ocurrió después de que la Embajada de Estados Unidos en México publicara el 15 de septiembre en su cuenta de X la frase “Viva México, Made in China”, acompañada de un enlace a un reportaje de N+ sobre la importación de fuegos artificiales, matracas, banderas y otros artículos utilizados durante las celebraciones patrias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apoyar-a-narcoterroristas-tiene-consecuencias-advierte-la-embajada-de-estados-unidos-DC23563167

CHINA RESPONDE A PUBLICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

En un comunicado difundido en redes sociales, la Embajada de China cuestionó que la representación estadounidense utilizara la celebración de la Independencia de México para referirse a un tercer país.

“En la fiesta nacional, el día más solemne del país de residencia, una embajada, en lugar de expresar sus felicitaciones, la tomó como un pretexto para atacar a un tercero”, señaló la representación china.

La embajada sostuvo que la publicación convirtió la celebración mexicana en un elemento de la disputa geopolítica y acusó a la sede estadounidense de realizar “comentarios irresponsables” sobre otros países. Estas expresiones corresponden al posicionamiento de la representación diplomática china.

China también llamó a la Embajada de Estados Unidos a respetar al país de residencia y fomentar la amistad entre ambos pueblos, en lugar de “sembrar cizaña y discordia”.

¿QUÉ PUBLICÓ LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS?

El 15 de septiembre, la representación estadounidense difundió en X un mensaje en el que señaló que una parte de los símbolos utilizados para celebrar la Independencia de México no son fabricados en el país.

“Gran parte de los símbolos con los que México celebra su independencia no se hacen en México. Viva México, Made in China”, publicó la embajada.

La publicación incluyó además un enlace a un reportaje de N+ titulado “Fuegos artificiales, matracas y hasta banderas de México también se importan de China”. El material aborda el origen de distintos productos utilizados durante las fiestas patrias y señala la competencia que enfrenta la industria textil mexicana frente a productos importados, principalmente de China.

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CHINA DEFIENDE SUS VÍNCULOS COMERCIALES CON MÉXICO

En su posicionamiento, la Embajada de China destacó que las relaciones comerciales entre México y China tienen antecedentes de más de cuatro siglos.

La representación diplomática recordó el intercambio histórico de productos entre ambas regiones mediante la llamada Nao de China, cuando seda y porcelana provenientes de Oriente eran intercambiadas por plata mexicana.

“Detrás de aquel comercio de mercancías, se apreciaba el diálogo y aprendizaje mutuo entre civilizaciones”, señaló la embajada, que agregó que actualmente diversos productos chinos tienen presencia en el mercado mexicano.

China también sostuvo que un Estado independiente tiene derecho a elegir de manera soberana a sus socios comerciales y afirmó que la cooperación entre México y China no está dirigida contra terceros países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estrategia-global-de-seguridad-de-ia-depende-de-cooperacion-eu-china-que-se-culpan-mutuamente-MC23562817

EMBAJADA CHINA PIDE RESPETO AL PAÍS DE RESIDENCIA

La representación diplomática china sostuvo que la publicación estadounidense utilizó la celebración nacional mexicana como escenario para referirse a la relación comercial entre México y China.

En su declaración, la embajada pidió a Estados Unidos “respetar al país de residencia y fomentar la amistad entre los dos pueblos”, y afirmó que el mensaje difundido durante las fiestas patrias no modificará los vínculos entre México y China.

Hasta la información disponible, el intercambio de posicionamientos se mantiene entre ambas representaciones diplomáticas a partir de la publicación realizada por la Embajada de Estados Unidos el 15 de septiembre y la respuesta emitida posteriormente por la representación china.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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