‘Apoyar a narcoterroristas tiene consecuencias’, advierte la Embajada de Estados Unidos
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La Oficina del Fiscal de EU para el Distrito de Sur de Texas informó que vinculó a un mexicano por apoyar al CDG
CDMX.- La Embajada de Estados Unidos en México, que preside Ronald Johnson, emitió un mensaje en donde advierte que “apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, una vez que se informó que se obtuvieron cargos contra un inmigrante que ha sido acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo.
En el texto se señala que la administración que preside el presidente Donald Trump se encuentra “utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”.
La oficina a cargo del Embajador Johnson agregó además que seguirán “colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países.
“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, destacó en sus redes sociales la oficina.
¿QUIÉN ES EL HOMBRE ACUSADO DE DAR APOYO MATERIAL AL CÁRTEL DEL GOLFO?
De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Sur de Texas, el hombre que ayudó al Cártel del Golfo es José Ángel Flores-Flores, ciudadano mexicano originario de Reynosa, Tamaulipas, y es solo uno de los acusados.
Sin embargo, se destacó que “bajo el liderazgo del presidente Trump y el fiscal general Blanche, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas está en la vanguardia absoluta de ‘hacer a América segura de nuevo’”.
Y la ruta es la “destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas”, enfatizó la Oficina del Fiscal.