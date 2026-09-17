‘Apoyar a narcoterroristas tiene consecuencias’, advierte la Embajada de Estados Unidos

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    ‘Apoyar a narcoterroristas tiene consecuencias’, advierte la Embajada de Estados Unidos
    La oficina a cargo del Embajador Johnson agregó además que seguirán “colaborando con México para enfrentar al crimen organizado”. Cortesía

La Oficina del Fiscal de EU para el Distrito de Sur de Texas informó que vinculó a un mexicano por apoyar al CDG

CDMX.- La Embajada de Estados Unidos en México, que preside Ronald Johnson, emitió un mensaje en donde advierte que “apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, una vez que se informó que se obtuvieron cargos contra un inmigrante que ha sido acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo.

En el texto se señala que la administración que preside el presidente Donald Trump se encuentra “utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”.

La oficina a cargo del Embajador Johnson agregó además que seguirán “colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países.

“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, destacó en sus redes sociales la oficina.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE ACUSADO DE DAR APOYO MATERIAL AL CÁRTEL DEL GOLFO?

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Sur de Texas, el hombre que ayudó al Cártel del Golfo es José Ángel Flores-Flores, ciudadano mexicano originario de Reynosa, Tamaulipas, y es solo uno de los acusados.

Sin embargo, se destacó que “bajo el liderazgo del presidente Trump y el fiscal general Blanche, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas está en la vanguardia absoluta de ‘hacer a América segura de nuevo’”.

Y la ruta es la “destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas”, enfatizó la Oficina del Fiscal.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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