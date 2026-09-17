‘Apoyar a narcoterroristas tiene consecuencias’, advierte la Embajada de Estados Unidos

CDMX.- La Embajada de Estados Unidos en México, que preside Ronald Johnson, emitió un mensaje en donde advierte que “apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, una vez que se informó que se obtuvieron cargos contra un inmigrante que ha sido acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo.

En el texto se señala que la administración que preside el presidente Donald Trump se encuentra “utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”.

La oficina a cargo del Embajador Johnson agregó además que seguirán “colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países.

“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, destacó en sus redes sociales la oficina.