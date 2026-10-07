Cierra Marina puertos en 3 estados por tormenta ‘Isaías’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cierra Marina puertos en 3 estados por tormenta ‘Isaías’
    La tormenta ‘Isaías’ amenaza con convertirse en huracán frente a las costas mexicanas. CUARTOSCURO

La dependencia dio a conocer el cierre de 12 puertos a embarcaciones menores en Tamaulipas, Veracruz y Campeche ante riesgos por tormenta

La Secretaría de Marina (Semar) de México cerró este miércoles 12 puertos a embarcaciones menores, en cuatro estados del país que tienen litoral con el golfo de México, debido a los condiciones meteorológicas generadas por la tormenta Isaías.

En un comunicado, la Semar informó que los puertos cerrados son Tampico, Altamira y La Pesca, en el estado de Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla, en Veracruz; Sánchez Magallanes, en Tabasco, e Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, en Campeche.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revive-demanda-industrial-tras-dos-anos-de-caida-en-inversion-NP23979141

Además, pidió a la población atender las recomendaciones de autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

La decisión llega luego de que en el golfo de México una depresión tropical se intensificó a la tormenta tropical Isaías.

En su reporte más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el meteoro se ubicó aproximadamente a 395 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

Registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el este-noreste a 13 km/h

”Este sistema generará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Veracruz (sur), Tabasco (norte), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte y oeste), además de muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Tamaulipas (costa).

Además presentará vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, y oleaje de 2 a 3 metros (m) en costas de Veracruz y Tabasco, y olas de 1 a 2 m en Campeche.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos prevé que Isaías se fortalezca rápidamente y se convierta en huracán el jueves antes de tocar tierra el viernes en la costa estadounidense del golfo de México.

El organismo estadounidense emitió vigilancias de huracán, marejada ciclónica y tormenta tropical desde Luisiana hasta Florida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer

NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer
Depresión tropical nueve en el Golfo de México.

Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados
Lara Cordero fue detenido en Chiapas el pasado sábado 3 de octubre.

Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’
El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de trabajadores del IMSS e ISSSTE que cumplan con los requisitos establecidos.

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla
El cielo y el Universo tendrá unos días con mayor relevancia. Cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio (SME), el mayor evento científico del mundo, que tiene lugar desde el 4 al 10 de octubre.

¿Listo para el despegue? Checa las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Publicidad de Sancor Seguros causa risas y molestias entre los aficionados en el homenaje de despedida de Messi.

Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi