Claudia Sheinbaum enfrenta su primera gran crisis como la nueva presidenta de México

La próxima semana puede presentar una gran prueba para la presidenta: la Suprema Corte de Justicia decidirá si anula o no partes clave de la medida, lo que supondrá un enfrentamiento directo entre dos pilares del gobierno que, según los juristas, apenas tiene precedentes en la historia reciente de México .

“ Pone en juego la autoridad del ejecutivo ”, dijo Ana Laura Magaloni, experta jurídica afincada en Ciudad de México. “ Si no lo maneja bien podría perder control del rumbo del país ”.

En octubre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que impediría cualquier impugnación legal de enmiendas constitucionales , como la reestructuración judicial, por motivos que no fueran de procedimiento. Después de que la mayoría de las asambleas legislativas estatales aprobaran esa medida, la presidenta la publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves por la noche, con lo que se convierte en ley.

La próxima semana, la Suprema Corte estudiará una resolución para invalidar partes cruciales de la remodelación judicial, lo que podría desencadenar una batalla con los poderes ejecutivo y legislativo.

Si ocho de los 11 magistrados votan a favor de anular esos elementos, incluida la elección de jueces locales y federales, no podrán entrar legalmente en vigor, dijeron expertos jurídicos. Funcionarios de Morena ya han dicho que los legisladores harían caso omiso de tal fallo.

“Un juez no está por encima del pueblo de México”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa en octubre. Esta semana, calificó la resolución de la Suprema Corte como un intento inapropiado de los magistrados de legislar.

Si la Corte aprueba la resolución, la presidenta tendrá dos opciones, dicen los analistas.

Podría seguir el ejemplo de la línea dura de su partido e ignorarla. O podría hacerles caso y negociar una salida al conflicto que logre los objetivos de su partido sin rechazar la autoridad del tribunal.

Desafiar a los jueces empujaría al país a un territorio desconocido, dicen los juristas.

“Si la Corte toma una decisión y los otros poderes la desconocen, en ese momento dejamos de ser una democracia constitucional”, dijo Pedro Salazar, académico de derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aceptar el fallo, en cambio, “distendería este conflicto”, dijo Salazar. “Sería un acto de respeto republicano”.

Sin embargo, muchos argumentan que Sheinbaum y su partido Morena tienen pocos incentivos para llegar a un acuerdo.

Sheinbaum hizo campaña prometiendo llevar a cabo el tipo de reestructuración que los legisladores aprobaron, y ganó con el mayor margen de victoria de cualquier presidente desde que México pasó a la democracia en 2000. El bloque gobernante también se aseguró supermayorías efectivas en ambas cámaras del Congreso y en la mayoría de las legislaturas estatales y gobernaciones.

“Morena ganó en las urnas y tiene derecho a cambiar cómo funciona el sistema judicial”, dijo Viri Ríos, analista política con sede en Ciudad de México. “Olvidar eso es olvidarnos de cómo funciona la democracia y es olvidarnos de lo que es una democracia”.

La reestructura también presenta un potencial botín político para los legisladores, quienes, según los analistas, podrían influir en la elección de poderosos jueces con autoridad para determinar el resultado de litigios empresariales valorados en miles de millones.

Pero desestimar la oleada de impugnaciones judiciales, y posiblemente desafiar a la propia Suprema Corte, crearía serios problemas a la nueva presidenta. Como parte de la reestructura, los votantes elegirían a unos 7000 nuevos jueces a lo largo de dos años, una tarea enorme que podría resultar cara y difícil de organizar.

Llevar a cabo ese proceso al tiempo que se hace frente a cientos de impugnaciones de la propia ley restaría energía al resto de la extensa agenda de la presidenta, incluidas sus promesas de frenar la violencia desenfrenada de los cárteles de la droga e impulsar una transición hacia las energías limpias.

Pero quizá el mayor riesgo, según los analistas, sea el daño a la reputación de México si se convierte en un país donde las sentencias de la Suprema Corte no tienen sentido.

“Hay riesgos muy grandes, sobre todo en términos de cómo es percibido esto por distintos actores, y muy particularmente por los mercados, por los inversionistas, por los empresarios y por Estados Unidos”, dijo Blanca Heredia, analista política en la Ciudad de México. “No habrá seguridad jurídica para la inversión”.

Por ahora, una sombra se cierne sobre la abogacía del país. Leticia Bonifaz, profesora de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la próxima generación de abogados ya está empezando a preguntarse si sus carreras tendrán algún valor en un futuro próximo.

“Ya tengo a algunos tesistas diciendo: ‘maestra, yo ya no quiero seguir escribiendo la tesis porque ya no le veo sentido’”, dijo Bonifaz. “Imagínate qué siento. Y cómo le digo: ‘vale la pena’”.

Miriam Castillo colaboró con reportería.

Natalie Kitroeff es la jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. c. 2024 The New York Times Company.

Por Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega, The New York Times.