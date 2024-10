Hasta ahora 412 jueces y magistrados y declinan participar en la elección del Poder Judicial

Siendo así, que los 850 jueces y magistrados que entraron a proceso de elección que está previste se lleve acabo el próximo año, 412 juzgadores del país no van a participar en ese proceso, esto es, la mitad de juzgadores.

Así mismo, de los 361 jueces de distrito fueron elegidos por tómbola para decidir su futuro en la elección de 2025; 157 de ellos informaron al Senado su decisión de no participar en los comicios, les decir el 43.4% de los jueces.

“Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”, explicó Noroña.

Por otra parte, la Mesa Directiva del Senado, quien es la única responsable de recibir las notificaciones de los juzgadores federales, hizo su último reporte informativo a las 18:00 horas; esto es, tan solo a una hora antes de que se cerrara el proceso de recepción de notificaciones, habiendo recibido un total de 157 jueces y 255 magistrados que rechazaron su participación en la elección por voto popular que se realizará en 2025, es decir un 58% de los 711 juzgadores.

Hasta el momento, el Senado no recibido alguna notificación oficial alguna por parte de ls ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su decisión de rechazar su participación en la elección del Poder Judicial.

De igual forma, tampoco se había recibido la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ayer dio a conocer su decisión de renunciar a su cargo.

Con información de El Heraldo y Excelsior.