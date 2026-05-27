Comparece exfiscal de Chihuahua ante FGR por caso de agentes de CIA

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    Comparece exfiscal de Chihuahua ante FGR por caso de agentes de CIA
    Jáuregui llegó a la sede de la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, acompañado de su equipo legal. ESPECIAL

Antes de entrar a las instalaciones de la Fiscalía, dijo confiar en el proceso y en las autoridades que llevan el caso

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió esta mañana a comparecer en calidad de testigo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

El fiscal acude por el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes estadounidenses y dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presume-semar-decomiso-historico-de-cocaina-714-toneladas-en-sexenio-de-csp-ED20983214

A su llegada, el exfiscal comentó que estaba confiado en el proceso y en las instituciones.

Llegó acompañado por su equipo legal e ingresó a la FGR para rendir su declaración la cual estaba programada a las 10:00 am.

Al exterior había un grupo de manifestantes apoyando a Maru Campos quienes agredieron a un grupo de periodistas y personas que estaban realizando la cobertura.

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