Presume Semar decomiso histórico de cocaína: 71.4 toneladas en sexenio de CSP

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México
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    Presume Semar decomiso histórico de cocaína: 71.4 toneladas en sexenio de CSP
    La Marina reportó durante la mañanera 3 mil 704 detenciones de objetivos prioritarios en el País. CUARTOSCURO

Reporta Semar operaciones especiales contra líderes de cárteles, despliegue de drones y otras acciones

La Secretaría de Marina presumió este martes una ofensiva aérea, marítima y de inteligencia contra el crimen organizado que permitió el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína en lo que va del sexenio.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el Secretario de Marina, Raymundo Morales, también reportó operaciones especiales contra líderes regionales de cárteles y el despliegue de drones, antidrones y fuerzas de élite en mares y estados costeros del País.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deja-marinos-lesionados-una-explosion-en-el-aicm-PD20982863

Morales presentó el alcance operativo de la Armada y destacó que la dependencia mantiene una fuerza de 79 mil 204 elementos navales distribuidos en el Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe y regiones estratégicas del interior del País.

El despliegue incluye 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, nueve sistemas aéreos no tripulados y 99 drones y antidrones, utilizados en tareas de vigilancia, inteligencia y combate al narcotráfico.

“Contamos con una unidad de operaciones especiales con un adiestramiento y equipamiento de alto perfil militar”, aseguró.

El mando naval detalló que la Semar opera con fuerzas especiales, comandos, paracaidistas, buzos de combate, francotiradores, binomios caninos y unidades tácticas de inteligencia capaces de ejecutar operaciones “quirúrgicas" de alto impacto estratégico.

La Marina también expuso capacidades de análisis geoespacial, procesamiento de espectro radioeléctrico, vigilancia ISR -inteligencia, reconocimiento y monitoreo- y obtención de información desde el ciberespacio.

Según el reporte oficial, estas capacidades permitieron la captura de objetivos prioritarios como Audias “N”, “El Jardinero”; Pedro “N”, “El Pichón”; Lorenzo “N”, “El Chuky”; y Ulises “N”, “El 13” o “El Mamado”, considerados operadores regionales de distintas organizaciones criminales.

La Semar reportó además 3 mil 704 detenciones de objetivos prioritarios de distintos niveles dentro de estructuras criminales, de las cuales 33 corresponden a líderes de primer nivel.

En el ámbito marítimo, la dependencia destacó nueve aseguramientos relevantes realizados en las últimas ocho semanas.

Además de las 71.4 toneladas de cocaína, la Marina aseguró 77 embarcaciones, incluidos tres semisumergibles, 149 mil 171 litros de combustible y detuvo a 249 personas, incluidos 96 extranjeros.

En estados costeros, la Marina informó la detención de más de 18 mil personas vinculadas a actividades ilícitas; el aseguramiento de mil 513 kilos de fentanilo, 109 mil 967 kilos de metanfetamina; 935 mil kilos de sustancias químicas y 5 mil 972 armas.

También se desmantelaron 111 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas.

En puertos y aeropuertos, la Armada mantiene operaciones permanentes con 22 unidades navales de protección portuaria y presencia en 15 terminales aéreas estratégicas, con un despliegue de 3 mil 834 elementos.

La Marina desarrolla además drones, antidrones, radios tácticos, vehículos blindados y aeronaves no tripuladas, además de nuevos buques multipropósito para ampliar vigilancia y proyección naval hasta 500 millas mar adentro.

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