Con roles de canela, Jorge Máynez explica funcionamiento de la reforma judicial

Jorge Álvarez Máynez, excandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, explicó en redes sociales en qué consiste la reforma judicial, recién aprobada en las Cámaras de diputados y senadores, con ‘roles de canela’.

En X (antes Twitter), Álvarez Máynez ejemplificó al Poder Judicial como un mecanismo para producir roles de canela, que serían los jueces independientes.

“Si el Poder Judicial era el mecanismo para producir roles de canela (jueces independientes), ahora vas a poder votar por el rol que tú quieras. Pero antes, Morena tendrá que autorizar la lista de roles que puedes elegir. Y como no les gustan los roles de canela, porque no son de ellos, ya no habrá”, dijo.

En este sentido, explicó que, “si se les llegara a escapar un rol de canela a esas listas y llegara a ser votado, crearon un Tribunal Especial que permite desaparecer los roles de canela”.