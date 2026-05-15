Congreso de EU pone la mira en el huachicol en México

El senador John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, anunciaron la Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, que obligaría al Departamento de Guerra “a informar sobre sus actividades para combatir el contrabando de productos hidrocarburos y el consiguiente aumento de la violencia por parte de las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) en México”.

Senadores del Partido Republicano y Demócrata presentaron este jueves una iniciativa con la que buscan obligar al Pentágono a emitir reportes sobre el robo de hidrocarburos (huachicol) en México.

Cornyn advirtió que “los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y utilizar los beneficios para financiar el tráfico de drogas y la trata de personas que se infiltra en nuestras comunidades y mata a estadounidenses inocentes cada día”.

Alegó que la iniciativa que presentó “obligaría al secretario de Defensa a presentar un informe al Congreso sobre las formas de contrarrestar estas actividades ilícitas, proteger a nuestros ciudadanos y salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Por su parte, la senadora Rosen dijo que “el robo de combustible en México se ha convertido en la fuente más importante de ingresos no relacionados con las drogas para los cárteles, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera, y debemos tomar medidas para combatirlo”.

Con la iniciativa, añadió, se pretende “ayudar a frenar la capacidad de los cárteles de lucrarse con el combustible y el crudo robados”.

De ser aprobada, la ley: Crearía conciencia sobre el creciente problema del robo de combustible y evaluaría los esfuerzos actuales para abordar la amenaza que representa para Estados Unidos; exigiría al Departamento de Guerra de Estados Unidos que presente un informe al Congreso con recomendaciones para combatir el contrabando de productos hidrocarburos, incluyendo el desarrollo de capacidades con naciones aliadas y el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses especializadas en la lucha contra las TCO, y reforzaría la seguridad económica, energética y nacional de EU.

En el comunicado, los senadores acusan que, con los ingresos derivados del huachicol, las TCO pueden seguir financiando su violencia y “actividades terroristas en México que luego se extienden a Estados Unidos”.

Advierten que, en los últimos años, la práctica del huachicol “se ha expandido más allá de México, con el contrabando de combustible vinculado al lavado de dinero internacional y a operaciones criminales transfronterizas, lo que lo convierte en un problema económico, energético y de seguridad nacional”.

A la iniciativa le queda un largo camino por recorrer. Primero tiene que ser revisada por los comités en el Senado, antes de ser considerada, eventualmente, en el pleno.

Y también tendría que pasar por la Cámara de Representantes (y sus comités), antes de que pudiera ser promulgada por el presidente Donald Trump.