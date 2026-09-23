Continúa Bankaool impulsando al Digal

CHIHUAHUA.- La edición número 29 del Día del Ganadero Lechero (Digal) arrancó en el Centro de Exposiciones de Delicias, un evento que reunirá a más de mil 200 asistentes de todo el país y otras latitudes hasta su conclusión el viernes 29 de septiembre.

Con una veintena de talleres y conferencias, este foro se convierte en el espacio ideal para compartir lo más relevante del sector en cuestión médica y tecnológica y seguir impulsando a una empresa que da empleos directos e indirectos a más de 1.6 millones de mexicanos.

Para que miles de familias continúen trabajando en llevar los productos lácteos a todos los hogares del país, es importante ofrecer las condiciones económicas y financieras necesarias. Es por eso que Bankaool, banco con gran arraigo en la región y especialidad en el campo, acompaña de nueva cuenta al sector agrícola en este espacio para que siga siendo referente nivel nacional e internacional.

Con 50 años de experiencia otorgando soluciones financieras y planes de trabajo hechos a la medida de lo que necesitan los clientes, los asesores de Bankaool impulsan a quienes con su trabajo y proyectos mueven a México todos los días, y que en este caso, se aseguran de llevar un vaso de leche a todos los rincones del país.

Sobre Bankaool:

Bankaool es un banco mexicano que desarrolla tecnología propietaria para impulsar el empoderamiento de sus usuarios. Bankaool mantiene su identidad como una institución hecha en México, orgullosa de sus orígenes en Chihuahua y en proceso de expansión nacional. Como parte de este crecimiento, el banco se perfila como una entidad “bien mexa” que refleja su compromiso con las necesidades de las y los mexicanos de cada ciudad y estado al que llega. Desde 2023, con la adquisición del banco por OMNi y liderado bajo la visión de Moisés Chaves, Bankaool ha logrado alianzas nacionales e internacionales, como Tapi, Cicada, Maccorp, El Águila y Fuerza Regia. Con el respaldo de las autoridades regulatorias y una sólida cartera de productos y servicios financieros, Bankaool planea llegar más estados del país.