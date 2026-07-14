Dan a conocer organizaciones civiles una guía con la que buscan busca cambiar la atención médica de las personas trans

La Agencia de Noticias EFE precisa que organizaciones civiles presentaron una guía clínica dirigida a los profesionales de la salud, que por primera vez, incluye recomendaciones médicas para la atención de personas trans América Latina, el Caribe y las Antillas, en en respuesta a “lineamientos adaptados a los sistemas de salud de la región”. Daniela Muñoz Jiménez, quien es coautora de la guía, detalló a EFE que, no obstante la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, en inglés) desarrollo lineamientos internacionales para brindar atención de personas trans, estos corresponden “a contextos distintos al latinoamericano”.

“Las guías de la WPATH dan una forma de seguir la medicina para medicamentos nada más asequibles en Estados Unidos, literalmente”, resaltó Muñoz, quien es la directora general de TransSalud. Por lo que, en las Guías de Atención Latinoamericana para la Salud Trans (GALA) se alinearon las recomendaciones médicas a las realidades de la región, desde el acceso a los medicamentos hasta los marcos legales, indicó la la directora general de TransSalud. Esta guía concentra la experiencia clínica de una red de especialistas que atendió a más de 7 mil pacientes en veintitrés países de AL, el Caribe y las Antillas, indica EFE.

En uno de los capítulos se aborda el impacto económico de lograr garantizar el acceso a una atención oportuna en contraste con el costo de atender complicaciones derivadas de la falta de acceso, explico Muñoz a EFE. “No tratar a lo largo de la vida a una persona trans al Estado le cuesta 1.600,000 pesos (unos 91,300 dólares). Haberle dado acceso durante cuarenta años costaría cerca de 600 mil pesos (unos 34,200 dólares)”, acentuó la coautora de la guía.

Asimismo, EFE indica que esta nueva guía incluye una perspectiva “despatologizante” en cuanto a la atención, al proponer que la práctica médica debe tomar en cuenta tanto el contexto social así como el económico y cultural de las personas trans, además de su condición clínica. “Bajo ese enfoque, sus autores sostienen que parte de la evidencia utilizada hasta ahora para orientar la atención de esta población ha contribuido a reproducir estigmas, al generalizar hallazgos obtenidos en contextos específicos” señala EFE.

Tomando en cuenta lo anterior, EFE explica que esta nueva guía además incorpora las recomendaciones para individualizar los tratamientos según variables tales como peso, talla, edad y porcentaje de grasa corporal, así también como orientaciones sobre qué especialistas pueden atender los “distintos aspectos de la salud de las personas trans y cómo adaptar la práctica clínica a los distintos marcos legales de la región”. “No patologizamos a la persona, pensamos en la persona con su contexto”, concluyó Muñoz Jiménez. Con información de la Agencia de Noticias EFE.