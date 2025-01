Decisión del TEPJF quita pretexto para impugnar elección judicial: Claudia Sheinbaum

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) planteara sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial, ante su negativa de desacatar una resolución judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dicha acción impedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impugne la elección de juzgadores.

“Si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo y al Legislativo, un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema”, dijo.

Acusó a la Suprema Corte de querer impedir la elección de ministros, magistrados y jueces mediante la suspensión de la evaluación de candidatos para la elección que se realizará en junio de este año.

“La Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salida para que se salvaguarden los derechos de quienes inscribieron en el poder judicial”, dijo.

RESPALDA NOROÑA DETERMINACIÓN

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respaldó en todos sus términos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena a la Mesa Directiva de la Cámara Alta acordar el mecanismo para que todas las y los aspirantes a juzgadores que fueron declarados elegibles por el Comité de Evaluación del Poder Judicial vayan a insaculación para definir los nombres de quienes aparecerán en las boletas para la elección judicial del 1 de junio.

En conferencia de prensa, el senador de Morena adelantó que se acatará en tiempo y forma este fallo del máximo Tribunal Electoral, cuyas resoluciones, subrayó, son inatacables.

“Nosotros vamos a hacer lo que el tribunal nos diga, y si nos dice, ‘no hagan las entrevistas, van directo a la insaculación, pues no nos vamos a poner creativos, faltaba más. No vamos a desacatar lo que el tribunal determine”, señaló.

Descartó que esta situación afecte la credibilidad del proceso, ya que sostuvo que los únicos que quedaron mal ante la opinión pública son los integrantes del Poder Judicial, que “por un berrinche” y porque “son unos irresponsables y están saboteando”, suspendieron sus trabajos de selección de las candidaturas.

”A mi me parece fortísimo que no cuestionen al Poder Judicial, su absoluta miseria política y su irresponsabilidad en el comportamiento. Lo que están haciendo es canalla, es ruin, es contrario a los intereses nacionales, es contrario al marco constitucional, es contrario a cualquier mínima ética jurídica”, acusó.

Fernández Noroña se pronunció porque sea la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la que lleve a cabo la insaculación y no el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para no saturarlo con más trabajo.

“Le quitamos tarea al Comité de Evaluación, le quitamos presión, le quitamos la posibilidad de una impugnación del proceso que ellos han sacado espléndidamente, y nosotros ya tenemos experiencia. Espero que no se nos caiga una bolita, para que no nos critiquen”.

El presidente del Senado declaró que aunque hay procedimientos sancionadores para aplicarlos al Comité de Evaluación del Poder Judicial por negarse a continuar con el proceso, “no tiene sentido, lo que nosotros tenemos que centrarnos es en sacar el proceso, eso es lo fundamental”

“Yo creo que la mayor sanción que tienen los integrantes del Poder Judicial es su descrédito, los desfiguros que hacen, el desparpajo con que actúan, la facciocidad con que se han desenvuelto, la falta de ética y de responsabilidad, yo creo que esa es la sanción mayor. Si tuviera que contratar un abogado, a ninguno de ellos contrataría, yo no les confiaría ni un callo. ¡Está terrible su actuar!”, exclamó.