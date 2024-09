Delitos en México subieron 16.79% en 2023; es la cifra más alta en 5 años

El estudio encontró que en el 27.5% de los hogares de México, 10.6 millones, un integrante padeció algún crimen.

POR GÉNERO Y TIPO DE CRIMEN

La incidencia delictiva fue mayor en números absolutos en mujeres, con 11.6 millones de ellas como víctimas de un crimen, una tasa de 22,903 por cada 100,000.

Pero a nivel proporcional, la incidencia fue mayor en hombres, con una razón de 23,817 por cada 100,000, lo que equivale a 10.3 millones de víctimas.

Casi tres cuartas partes de la población mexicana, el 73.6%, perciben inseguridad en el estado donde residen.

La proporción de mujeres que expresaron sentirse inseguras (77.3%) fue mayor a la de hombres (69.3%).

Mientras que seis de cada 10 mexicanos, el 60.7%, reportaron la inseguridad como “el problema más grave”.

El Inegi calculó que, del total de delitos, el 92.9% no se denunció o no se investigó, un sub registro llamado cifra negra.

El fraude fue otra vez el delito más frecuente, con 20.9% del total, mientras que el robo o asalto en calle o transporte público quedó en segundo puesto (19.6%).