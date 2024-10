Demandan a CNBV por fraude en Famsa

Un grupo de 181 inversionistas de Famsa exige a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una indemnización de más de 840 millones de pesos, por lo que consideran daños ocasionados por su negligencia, al no intervenir a tiempo a ese banco.

Mediante una demanda por Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual será presentada este lunes, afirman que la CNBV tenía la información de la situación de riesgo de Famsa desde nueve meses antes del 30 de junio de 2020, cuando le revocó su licencia para operar como banco.

TE PUEDE INTERESAR: Cuesta 100 mdp al día atención en Acapulco por los huracanes ‘Otis’ y ‘John’

“De haber ejercido oportunamente sus deberes de supervisión, vigilancia y protección al público contratante, la CNBV no hubiera generado un daño patrimonial de más de 900 millones de pesos”, aseguró el abogado Enrique Ostos.

La demanda se presentará ante la CNBV y, como anticipan que negará su responsabilidad, el litigio se trasladará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego al Poder Judicial de la Federación, para que resuelva en definitiva, explicó Ostos.

El abogado agregó que Famsa se encuentra en un procedimiento de concurso mercantil, por lo que aún no cuenta con una sentencia que la declare en quiebra.

Y es que el mismo grupo de inversionistas denunció anteriormente a Famsa y a su consejo de administración ante la FGR, por presuntamente ocasionar, con su administración indebida, la revocación del permiso para operar como institución de banca múltiple y un quebranto de más de 880 millones de pesos.

En la denuncia, los inversionistas expusieron que los ejecutivos del banco, con ayuda de auditores internos y externos, alteraron sus estados financieros para aparentar que contaban con un capital contable, que le hubiera permitido hacer frente a sus obligaciones.

Ostos informó que estas indagatorias no han tenido ningún avance en la FGR, autoridad que, aseguró, no ha llamado a declarar a los integrantes del Consejo de Administración, pese a que esta indagatoria tiene ya cuatro años.

“No se ha integrado la carpeta de investigación, primero vino la pandemia y después los cambios de sede de la FGR, de Insurgentes a Santa Fe; y no exagero, mínimo, van 7 Ministerios Públicos encargados de la investigación, e incluso cambiaron al jefe de la Unidad Investigadora”, dijo.

En Nuevo León, un grupo diverso de 10 inversionistas denunció ante la Fiscalía Estatal a Humberto Garza Valdez y su hijo Humberto Garza Garza, parte de la familia propietaria; Luis Gerardo Villarreal Rosales, director general de Grupo Famsa, y Jesús Eduardo Muguerza Garza, ex director general de Banco Ahorro Famsa.

Este caso sí llegó ante los tribunales, pero un juez local decidió no vincularlos a proceso por un supuesto fraude de 217 millones 445 mil 184 pesos, al estimar que no había elementos. Recurso legalEn el recurso legal presentado por los 181 inversionistas explica que desde septiembre de 2019, Banco Ahorro Famsa ya no cumplía con el índice de capitalización mínimo requerido y no implementó acciones para restablecerlo, hecho que debió supervisar la Comisión.

Fue hasta el 30 de junio de 2020 cuando la CNBV revocó la autorización a la financiera regiomontana para operar como banco y al día siguiente finalmente fue intervenida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que inició el proceso de liquidación.

“La CNBV incurrió en un funcionamiento anormal, dado que omitió implementar la medida precautoria prevista en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito (intervención gerencial), incumpliendo sus obligaciones de inspección y vigilancia, ello a pesar de haber iniciado el proceso de revocación de licencia”, dice la demanda suscrita por Enrique y Jaime Ostos Garza.

Esta demanda fue presentada luego de que hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia dejara firme la sentencia de un tribunal colegiado, que ordenó indemnizar a una inversionista de Famsa, que también interpuso una reclamación de responsabilidad del Estado.