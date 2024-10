Denuncian a ex Cónsul de NY por acoso y violencia; piden ayuda a Sheinbaum

Un grupo de mujeres pidió ayuda a la Presidenta Claudia Sheinbaum para cesar a Jorge Islas López, recién nombrado Coordinador General de los Consulados, quien es señalado por acoso, violencia, abusos y/o acoso laboral.

En una carta, firmada por 16 mujeres, advierten que en distintos momentos fueron víctimas de violencia por parte del también ex Cónsul General de México en Nueva York.

”Queremos alzar la voz una vez más, porque muchas de nosotras hemos agotado todos los canales institucionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no hemos encontrado respuesta efectiva ante las violaciones a nuestros derechos laborales y humanos”, expusieron.

Recordaron que cuando Islas López ocupó el cargo en Nueva York, las integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y prestadoras de servicios profesionales independientes al Consulado General sufrieron acoso, hostigamiento y discriminación por su condición de género en reiteradas ocasiones.

Aseguraron que se presentaron múltiples quejas ante la SRE, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control, y el Comité de Ética de la SRE, pero sólo emitieron “recomendaciones simples” como que el acusado se capacite en materia de género, discriminación, asertividad, liderazgo y trabajo en equipo.

No obstante, reprocharon, que el acoso continuó. Algunas fueron transferidas a otros consulados en Estados Unidos, otras solicitaron disponibilidad o licencia y en casos extremos, destacaron, tuvieron que renunciar.

“Somos mujeres comprometidas con México y con el bienestar de nuestra comunidad, que alzamos la voz no sólo por nosotras, sino por todas aquellas que no pueden o no se atreven a hacerlo por miedo a represalias”, indicaron.

Las inconformes manifestaron su preocupación al conocer del nuevo cargo de Islas López en la actual Administración, pese a las múltiples denuncias en su contra.

“Presidenta, confiamos en que su Gobierno tomará con la seriedad que merece esta situación y que se actuará con compromiso”, plantearon.