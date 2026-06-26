Desarticulan banda que robaba a turistas que visitan Nuevo León por el Mundial 2026

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    Desarticulan banda que robaba a turistas que visitan Nuevo León por el Mundial 2026
    La Policía de Monterrey puso freno a una banda de ladrones que se dedicaba a robar pertenencias de turistas que visitan la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026. POLICÍA MONTERREY
    Desarticulan banda que robaba a turistas que visitan Nuevo León por el Mundial 2026
    La Policía de Monterrey puso freno a una banda de ladrones que se dedicaba a robar pertenencias de turistas que visitan la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026. POLICÍA MONTERREY
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    La Policía de Monterrey puso freno a una banda de ladrones que se dedicaba a robar pertenencias de turistas que visitan la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026. POLICÍA MONTERREY
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    La Policía de Monterrey puso freno a una banda de ladrones que se dedicaba a robar pertenencias de turistas que visitan la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026. POLICÍA MONTERREY
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    La Policía de Monterrey puso freno a una banda de ladrones que se dedicaba a robar pertenencias de turistas que visitan la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026. POLICÍA MONTERREY

La banda está integrada por dos peruanos y dos mexicanos que cometían atracos contra turistas que vinieron a disfrutar de los partidos de la Copa

MONTERREY, NL. La Policía de Monterrey puso freno a una banda de ladrones que se dedicaba a robar pertenencias de turistas que visitan la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026.

El grupo delictivo que llegó a Nuevo León procedente de la Ciudad de México está integrado por dos personas de origen peruano y dos mexicanos que perpetraban los atracos en hoteles y restaurantes.

Una denuncia de un “chat” de hoteles con las autoridades permitió investigar los hechos por los cuales son señalados: Lourdes Natalia ‘N’, de 50 años, Jorge Humberto ‘R’, de 68 años, de origen peruano, así como los mexicanos, Richard Alcides ‘U’, de 57 años y José Juan ‘H’, de 77 años.

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La banda llegó a esta ciudad apenas el pasado 19 de junio y fueron detectados el 24 de junio.

Durante las investigaciones se relacionó a los ahora detenidos con una serie de robos de bolsas de mano y mochilas de turistas que llegaron aquí con motivo de los partidos de la Copa.

El Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que las pertenencias ya fueron regresadas a los afectados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-hombre-por-robos-de-cristalazo-en-el-fan-fest-monterrey-DH21623536

“Los ciudadanos extranjeros a los que les robaron sus pertenencias, pues ya les fueron entregadas y esos sujetos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que se proceda conforme a derecho”, estableció.

Las indagatorias permitieron ubicar los vehículos rentados que utilizaban, su lugar de residencia, así como el sitio donde estaban hospedados y donde escondían los artículos que habrían robado.

Al momento de su detención también les fueron aseguradas 17 bolsas que contenían en su interior una hierba verde y seca con las características de la marihuana.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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