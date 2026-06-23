Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro

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    Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
    El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video. VANGUARDIA

Alcalde de El Carmen, Nuevo León, enfrentará denuncia penal tras agresión contra mesero en taquería de San Pedro

El alcalde de El Carmen, Nuevo León, Gerardo de la Maza, será denunciado por la vía penal luego de verse involucrado en un incidente ocurrido en una taquería del municipio de San Pedro Garza García, donde presuntamente agredió físicamente a un trabajador del establecimiento.

La denuncia será promovida por la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por los presuntos delitos de violencia física, amenazas y abuso de autoridad, informó Rodolfo Peña Martínez.

El caso cobró relevancia después de que un video del incidente se difundiera ampliamente en redes sociales, generando diversas reacciones entre usuarios y actores políticos.

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VIDEO MUESTRA ALTERCADO EN ESTABLECIMIENTO DE SAN PEDRO

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, los hechos ocurrieron en el restaurante Los Focos Amarillos, ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en el municipio de San Pedro Garza García.

En la grabación se observa al alcalde, quien portaba una playera de la Selección Mexicana, mientras sostiene una discusión con un empleado del establecimiento.

Según la versión difundida por los denunciantes, el edil primero habría insultado al trabajador y posteriormente lo golpeó y empujó.

Los señalamientos indican que el conflicto se originó luego de que el mesero presuntamente negara el servicio a una menor identificada como Valentina “N”, hija del alcalde.

PVEM ANUNCIA ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE GERARDO DE LA MAZA

Rodolfo Peña Martínez informó que se integrará una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, sustentada en las declaraciones de las personas involucradas y en los hechos que, según señaló, quedaron registrados en video.

El dirigente sostuvo que la querella incluirá acusaciones por violencia física, amenazas y abuso de autoridad.

Asimismo, indicó que se brindará acompañamiento jurídico y apoyo psicológico a las personas afectadas por el incidente.

“Gerardo de la Maza, quien ha demostrado ser un alcalde prepotente y abusivo, atacó al empleado sin motivo alguno y además aprovechó el apoyo de sus guaruras para amedrentar a los trabajadores del local”, declaró Peña Martínez al referirse a los hechos.

ALCALDE OFRECE DISCULPAS Y PRESENTA SU VERSIÓN

Tras la difusión del video, Gerardo de la Maza publicó un mensaje en redes sociales en el que se disculpó por lo ocurrido y rechazó algunas de las versiones difundidas sobre el incidente.

En el video, que estuvo disponible temporalmente en Facebook y posteriormente fue retirado, el alcalde negó haber estado bajo los efectos del alcohol y también rechazó haber agredido físicamente al trabajador.

El edil afirmó que su reacción estuvo relacionada con la forma en que, según su versión, fue tratada su hija dentro del establecimiento.

“Actué por amor a mi hija, como todo padre lo hubiera hecho”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.

Asimismo, sostuvo que intervino después de que la menor presuntamente recibiera un trato que consideró despectivo por parte del empleado.

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INVESTIGACIÓN Y POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha informado sobre la apertura formal de una carpeta de investigación relacionada con estos hechos.

La denuncia anunciada por el PVEM busca que las autoridades ministeriales analicen el material videográfico, las declaraciones de los involucrados y demás elementos que puedan integrarse al expediente.

El caso continúa generando atención pública debido a que involucra a un presidente municipal en funciones y a un incidente ocurrido en un establecimiento comercial de una de las zonas metropolitanas más importantes del estado.

Por ahora, las versiones de los denunciantes y la explicación ofrecida por el alcalde forman parte de los elementos que podrían ser considerados por las autoridades en caso de que el procedimiento legal avance.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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