Detienen a hombre por robos de ‘cristalazo’ en el Fan Fest Monterrey

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El hombre acusado de los robos tipo cristalazo fue detenido en posesión de varios envoltorios de marihuana

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó de la detención de un hombre que está acusado de robos tipo cristalazo a unidades estacionadas al exterior del Fan Fest Monterrey.

El presunto identificado como Hipólito ‘N’, de 34 años, fue capturado además en posesión de siete bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Su detención se acerca a la medianoche del lunes, cerca de las 23:50 horas, en la avenida Constitución y Lisboa, en la colonia Mirador.

Efectivos de la policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando visualizaron a un masculino a bordo de un vehículo MG5 Excite en color negro con placas de circulación SCG-624-C que realizaba maniobras de reversa sin precaución.

Los oficiales le marcaron el alto y pidieron al conductor que descendiera de la unidad. Tras una inspección, encontraron en sus ropas cinco bolsas con marihuana y otras dos en la unidad.

La autoridad municipal informó que el ahora detenido está relacionado con varios robos tipo cristalazo, el sábado pasado, en los alrededores del Parque Fundidora durante el evento Fan Fest y detectado a través de cámaras de seguridad del C4.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/a-pesar-de-intenso-calor-acuden-miles-de-aficionados-al-fan-fest-monterrey-CO21499193

Uno de los hechos fue cometido en Adolfo Prieto y Francisco Márquez, en la colonia Obrera, a un auto Suzuki Swift en color blanco. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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