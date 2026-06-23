Detienen a hombre por robos de ‘cristalazo’ en el Fan Fest Monterrey

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó de la detención de un hombre que está acusado de robos tipo cristalazo a unidades estacionadas al exterior del Fan Fest Monterrey.

El presunto identificado como Hipólito ‘N’, de 34 años, fue capturado además en posesión de siete bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Su detención se acerca a la medianoche del lunes, cerca de las 23:50 horas, en la avenida Constitución y Lisboa, en la colonia Mirador.

Efectivos de la policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando visualizaron a un masculino a bordo de un vehículo MG5 Excite en color negro con placas de circulación SCG-624-C que realizaba maniobras de reversa sin precaución.

Los oficiales le marcaron el alto y pidieron al conductor que descendiera de la unidad. Tras una inspección, encontraron en sus ropas cinco bolsas con marihuana y otras dos en la unidad.

La autoridad municipal informó que el ahora detenido está relacionado con varios robos tipo cristalazo, el sábado pasado, en los alrededores del Parque Fundidora durante el evento Fan Fest y detectado a través de cámaras de seguridad del C4.