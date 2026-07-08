Designan a mexicano Leopoldo Maldonado como nuevo relator especial de la ONU

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    Designan a mexicano Leopoldo Maldonado como nuevo relator especial de la ONU
    En 2020 fue nombrado director regional de la Oficina para México y Centroamérica en la organización Artículo 19. CUARTOSCURO

Estará a cargo del área de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión a nivel global

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó de manera oficial al abogado y activista mexicano Leopoldo Maldonado como nuevo Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión a nivel global.

El nombramiento fue ratificado durante la 62ª sesión del Consejo, consolidando la destacada trayectoria del jurista en la defensa de los derechos humanos y la protección del ejercicio periodístico en entornos de alto riesgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ilegalidad-domina-53-de-mercancia-del-vestido-en-mexico-AB22015041

Antes de asumir este cargo, Maldonado se desempeñó como director regional de la organización civil Artículo 19 para México y Centroamérica, con una gestión caracterizada por la denuncia constante de las agresiones, la censura y la impunidad que afectan a la prensa.

Maldonado, quien es egresado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha dedicado más de quince años de su carrera al litigio estratégico y a la representación de víctimas de violaciones graves a las garantías individuales.

En el año 2020 fue nombrado director regional de la Oficina para México y Centroamérica en Artículo 19, donde se especializó en la defensa de la prensa libre y los periodistas.

Además de gestión en Artículo 19, el especialista ha desempeñado un papel activo en la política pública mexicana como miembro del Consejo Consultivo del mecanismo gubernamental federal dedicado a la protección de activistas y comunicadores, además de colaborar activamente en el comité asesor del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en el país.

Maldonado sucederá a la abogada bangladesí, Irene Khan, para un mandato en el que tendrá que realizar misiones oficiales a diversos países, evaluar leyes restrictivas y emitir recomendaciones urgentes a los Estados miembros para garantizar la seguridad de periodistas y defensores civiles.

La designación del especialista mexicano ocurre en un momento de profunda preocupación global por el incremento de los discursos de odio, el acoso digital a comunicadores y el retroceso en las garantías democráticas para el libre flujo de información en diversas regiones del planeta.

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