Ilegalidad domina 53% de mercancía del vestido en México

Este fenómeno afecta directamente a las empresas formales, al empleo y a la inversión, además de generar una competencia desleal para quienes sí cumplen con impuestos, regulación y costos de producción en regla.

La industria del vestido en México enfrenta uno de sus momentos más complejos ante el avance de la ilegalidad en el mercado, que ya representa más de la mitad de la mercancía que ingresa al País.

“Hoy, casi el 53 por ciento de la mercancía que ingresa al País tiene algún componente de ilegalidad, y eso afecta directamente a la industria formal, a los empleos y a la posibilidad de seguir invirtiendo en México”, advirtió Jaime Pedroza Hernández, Presidente de la Cámara de la Industria del Vestido en Jalisco.

De acuerdo con el dirigente empresarial, el alcance de esta problemática se refleja en que una parte sustancial de la ropa y productos vinculados al sector entra al mercado nacional fuera de condiciones legales o mediante esquemas que distorsionan los precios.

El impacto se hace visible en la pérdida de participación de las marcas mexicanas, en la presión sobre los márgenes de ganancia y en la reducción de la capacidad de crecimiento de la planta productiva, en un entorno donde además las plataformas globales aceleraron la competencia por precio y velocidad.

“Las importaciones ilegales en sus diversas dimensiones, llámese contrabando, subvaluación y triangulación, siguen representando el principal daño directo a la población del País: se pierden empleos, se evaden impuestos fundamentales para los servicios básicos y se merma la certidumbre a la inversión y la operación de empresas en México”, señaló Pedroza Hernández al insistir en la urgencia de reforzar la vigilancia en aduanas y frenar la competencia desleal.

Frente a ese entorno, diseñadores mexicanos sostienen que el País mantiene capacidad plena para competir con mercados como el chino, en calidad, propuesta creativa, manufactura y valor de producto, aunque reconocen que el arribo de plataformas como Shein sí alteró de manera profunda el panorama de la industria.

La presión ya no se limita a los costos, sino a la velocidad de producción, distribución y colocación de mercancía, en un mercado que cambió drásticamente en pocos años y que obligó a marcas y diseñadores a replantear sus estrategias sin renunciar a la calidad ni a la competitividad.

“México no le pide nada a China; tenemos calidad, creatividad, propuesta y también precio para competir sin ningún problema. Nosotros podemos hacer producto con gran nivel y con identidad propia, así que no estamos por debajo de nadie”, expresó el diseñador Jesús de la Garza, al referirse a la capacidad actual de la moda nacional.

El diseñador señaló que parte de la presión que hoy enfrenta el sector también se explica por decisiones tomadas años atrás, cuando varios creativos y marcas vieron en plataformas de bajo costo una alternativa atractiva de comercialización, sin dimensionar el impacto que eso tendría después sobre la misma industria.

“Hace algunos años muchos diseñadores también voltearon a ver esas plataformas, incluso les dieron producto o diseño, y ahí fue cuando todo se empezó a descomponer más para la industria. Shein vino a poner en jaque a muchísimas marcas por la velocidad y la agresividad con la que entró al mercado, pero al final eso también nos obligó a entender que el valor del diseño mexicano está en su calidad, en su creatividad y en su capacidad de competir”, agregó de la Garza.

La advertencia del sector ocurre en un momento en que la industria del vestido busca recuperar terreno, fortalecer su presencia comercial y defender la producción nacional. Empresarios y diseñadores coinciden en que, sin un combate más efectivo a la ilegalidad y reglas más claras frente a nuevos modelos de comercio, será difícil equilibrar un mercado donde la mercancía irregular sigue ganando espacio frente a las empresas que operan dentro de la ley.

ALISTA INTERMODA EDICIÓN 85

La edición 85 de Intermoda, que se realizará del 21 al 24 de julio en Expo Guadalajara, se perfila como una de las más relevantes para la industria de la moda en México, impulsada por el posicionamiento internacional de Jalisco tras el Mundial de futbol.

Además hay un crecimiento en el pre registro de asistentes cercano al 10 por ciento respecto a la última edición de verano.

La plataforma, considerada la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica, busca capitalizar este contexto con una oferta reforzada de tendencias, innovación y vinculación comercial.

“Intermoda no solo es una feria, es una plataforma integral de negocios, creatividad, formación y conexión para toda la industria de la moda”, subrayó Jaime Barba Hernández, presidente de Intermoda, al presentar la nueva edición del encuentro.

De acuerdo con la organización, esta edición reunirá a miles de compradores y expositores en más de 40 mil metros cuadrados de exhibición, con alrededor de mil 500 stands ya comercializados, más de mil marcas participantes y más de 600 expositores provenientes de prácticamente todo el país y de diversos mercados internacionales.

La expectativa es superar los 30 mil visitantes, respaldada por un pre registro que ya supera en 10 por ciento a la edición pasada, lo que anticipa una dinámica comercial intensiva y nuevas oportunidades de negocio para el ecosistema moda.

“Intermoda continuará consolidándose como un espacio estratégico para la generación de negocios, alianzas y proyectos que impulsen el crecimiento de la industria de la moda en México”, afirmó Barba Hernández al referirse a los retos de esta nueva etapa al frente del comité organizador.

Uno de los ejes centrales de la edición será el enfoque en tendencias como herramienta para la toma de decisiones y la construcción de estrategias de marca, no como verdad absoluta, sino como insumo que cada diseñador, comprador y creador adapta a sus propias necesidades.

La feria busca que las propuestas globales se aclimaten al contexto local, integrando referencias como el reciente Mundial de futbol, que ha llevado a múltiples marcas a rediseñar colecciones y campañas inspiradas en este fenómeno.

“Las tendencias son una guía, no una verdad absoluta; la verdadera decisión la tienen los diseñadores, los creadores y los compradores. La información que generamos está pensada para que puedan transformarla en oportunidades reales de negocio y aplicarla de manera más consciente”, explicó Elena Alonso, responsable de contenidos de tendencias dentro de Intermoda.

En la parte de innovación, la edición integrará un espacio especializado en tecnología y moda, donde se abordarán temas como Inteligencia Artificial, herramientas digitales para diseño y producción, así como plataformas para comercialización omnicanal. La intención es ofrecer una guía profesional de información que no solo circula en la esfera internacional, sino que se adapta a las necesidades concretas de los usuarios de Intermoda y a los movimientos actuales del mercado.

“La información es poder y la tenemos en Intermoda; detrás de las tendencias hay una cultura de investigación que puede traducirse en una muy buena inversión de negocio para todos”, apuntó Alonso al invitar a los asistentes a aprovechar de manera estratégica estos contenidos.

Como cada año, el programa de pasarelas será otro de los grandes atractivos de la feria, con un escenario principal que funcionará como escaparate de colecciones inéditas y propuestas sensoriales que permitirán a los compradores visualizar las tendencias aplicadas a diseños reales.

En esta edición, Intermoda contará con la participación del diseñador mexicano Jesús de la Garza, quien recientemente presentó una colección en Cannes, que llegará a Guadalajara con una propuesta que busca reforzar la presencia del diseño nacional en la conversación global de la moda.

“Después de Cannes, regresar a México y presentar mi trabajo en Intermoda es muy especial; esta plataforma me permite estar cerca de los compradores y mostrar que el diseño mexicano tiene un momento fuerte y una voz propia”, expresó Jesús de la Garza al hablar de su participación en la pasarela de esta edición.

Además de Jesús de la Garza, el line up de pasarelas incluirá a nombres como Carlos Pineda, Grecia Soto, Paulina Luna, Macario Jiménez y Eder Jean, quien será el encargado de presentar la pasarela de clausura con su colección Oro Vivo, entre otros talentos que representan la diversidad y riqueza creativa del diseño en México.