Fiscalía de Morelos pedirá pena máxima para presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que se pedirá la pena máxima, de 70 años para Francisco Javier ‘N’, ‘El Trompas’, presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte. En conferencia de prensa, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar dijo que la detención tuvo lugar alrededor de las 6 de la tarde en la avenida Insurgentes, en el centro de la ciudad de Cuautla, del jueves 17 de septiembre. Indicó que la FGE de Morelos ha recabado elementos de prueba importantes y también destacó la colaboración de los habitantes de Cuautla, que aportaron información importante para la detención.

“Es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo”, afirmó el fiscal de Morelos. Francisco Javier Meléndez, ‘El Trompas’ y/o ‘El Paco’, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, fue detenido la tarde de este jueves 17 de septiembre en el centro de Cuautla.

MÓVIL DE FEMINICIDIO FUE EL ROBO DE CELULAR Blumenkron Escobar afirmó que móvil del feminicidio fue el robo del teléfono celular, y sostuvo que solicitarán la máxima pena de 70 años de prisión que establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, al configurarse las causales de violencia extrema en un crimen de mujer. El fiscal explicó que Claudia llegó un día antes a la Casa de Cultura para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional e hizo actividades normales hasta el día siguiente. El sábado, como a las 8 de la noche, salió al estacionamiento de la Casa, después de cenar, para fumar un cigarro y hablar por teléfono. “Ahí tenemos esos datos en donde entra esta persona (el homicida) al estacionamiento y lleva a cabo estos hechos delictivos”, dijo y descartó cualquier ataque de índole sexual.

En su oportunidad, la gobernadora Margarita González Saravia se dijo profundamente dolida por el feminicidio de Claudia Tacoronte, como Estado, como gobernadora y expresó condolencias a la familia de la víctima, sus amigos, compañeros y compañeras. “Esta detención no significa que el caso está cerrado. Se tiene que esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades, conforme a la ley, de este individuo. Todo el rigor de la ley. Hemos establecido que aquí en Morelos no habrá impunidad. Cualquier feminicidio nos duele y cualquier feminicidio será esclarecido”, sostuvo. Enseguida subrayó la coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, las fuerzas castrenses y las Fiscalía General de la República (FGR) con su similar del estado de Morelos.

DESCARTAN QUE AMBULANCIA LLEGÓ TARDE En su turno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, rechazó los señalamientos sobre la llegada tarde de la ambulancia y las unidades policiales. Dijo que la zona nunca estuvo sola y cumplieron con patrullajes de vigilancia periférica. “No podemos intervenir al interior. Los organizadores tienen también la parte que les corresponde al interior. Se ha manejado que había ausencia, fueron 7 minutos los que tardó en llegar la patrulla, lo tenemos registrado y 30 segundos después llegó la ambulancia de la Cruz Roja”, afirmó el general en contra de las personas que aseguran que la ambulancia tardó hasta 20 monitos en llegar al sitio.

Las autoridades informaron que mañana viene la familia de Claudia para realizar el reconocimiento de ley y ha solicitado hablar con las personas que estuvieron en los últimos momentos con su hija. También se espera la visita del cónsul español de México, Marcos Rodríguez Cantero para dar seguimiento al caso. Hasta anoche el detenido se encontraba en la Fiscalía Regional Oriente y una vez certificado sería llevado al Centro Estatal de Reinserción Social Morelos.

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