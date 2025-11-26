Operativo en Iguala: detienen a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas

México
/ 26 noviembre 2025
    Operativo en Iguala: detienen a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas
    Agentes federales aseguraron dos inmuebles en Iguala durante el operativo relacionado con el caso Ayotzinapa, donde fueron detenidas tres personas. FOTO: REDES SOCIALES

Autoridades federales realizan cateos y detienen a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La mañana del 26 de noviembre, autoridades federales llevaron a cabo un operativo simultáneo en dos inmuebles del municipio de Iguala, Guerrero, que derivó en la detención de tres personas presuntamente relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes locales a la agencia Quadratín, las acciones comenzaron minutos antes de las 7:00 horas en la unidad habitacional Nicolás Bravo y en un domicilio ubicado en la calle Ramón Corona, en el Centro de Iguala. En ambos lugares se cumplimentaron órdenes de cateo emitidas por autoridades ministeriales.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble del Centro los agentes ingresaron al domicilio, aseguraron el lugar y colocaron sellos de clausura con el folio correspondiente a la investigación por desaparición forzada relacionada con el caso Ayotzinapa.

En la unidad habitacional Nicolás Bravo, los efectivos aseguraron otra vivienda, donde fueron detenidos un hombre identificado como Irving “N” y dos mujeres cuyos nombres no fueron revelados. En ese domicilio también fueron colocados sellos de clausura, que refieren el mismo motivo legal del cateo.

Según Quadratín Guerrero, ambos operativos forman parte de una de las acciones más recientes emprendidas por las autoridades en el marco de las investigaciones que se han mantenido abiertas durante más de una década, y que buscan esclarecer la desaparición de los estudiantes ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la situación jurídica de las tres personas detenidas este 26 de noviembre, ni sobre los indicios específicos que motivaron los cateos. La FGR mantiene abierta la causa penal ligada a la desaparición de los estudiantes, considerada uno de los casos más relevantes en materia de derechos humanos en México.

Temas


43 De Ayotzinapa
Cateos
Desaparecidos

Localizaciones


Iguala

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

