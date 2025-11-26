Operativo en Iguala: detienen a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas

La mañana del 26 de noviembre, autoridades federales llevaron a cabo un operativo simultáneo en dos inmuebles del municipio de Iguala, Guerrero, que derivó en la detención de tres personas presuntamente relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes locales a la agencia Quadratín, las acciones comenzaron minutos antes de las 7:00 horas en la unidad habitacional Nicolás Bravo y en un domicilio ubicado en la calle Ramón Corona, en el Centro de Iguala. En ambos lugares se cumplimentaron órdenes de cateo emitidas por autoridades ministeriales.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

