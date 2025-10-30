Día de Muertos: habrá vigilancia con cámaras de seguridad del C5 en panteones de la CDMX

Los panteones públicos de la Ciudad de México serán vigilados a través de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) local, con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos.

Serán 108 los cementerios capitalinos que estarán bajo observación del sistema público de videovigilancia capitalino, informó el C5.

La supervisión se llevará a cabo con 510 cámaras, de las que el 66% apuntan a los accesos y el resto a los pasillos e interiores de los camposantos.

El C5 compartió que con la vigilancia en los 108 espacios se tiene una cobertura del 95.5% de los 113 panteones públicos que hay en la capital.

De acuerdo al Centro de Comando, las alcaldías con el mayor número de cámaras que serán usadas el Día de Muertos son Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco y Tlalpan.

Durante las celebraciones del 2 de noviembre del año anterior se recibieron 40 reportes en las inmediaciones de camposantos, la mayoría por personas heridas por caída e incidentes vehiculares sin lesionados, aseguró el C5.