Día de Muertos: habrá vigilancia con cámaras de seguridad del C5 en panteones de la CDMX

México
/ 30 octubre 2025
    Día de Muertos: habrá vigilancia con cámaras de seguridad del C5 en panteones de la CDMX
    Día de Muertos: habrá vigilancia con cámaras de seguridad del C5 en panteones de la CDMX FOTO: CUARTO OSCURO | Crisanta Espinosa Aguilar

Para la seguridad de todos los visitantes durante el Día de Muertos, se implementarán 510 cámaras en cementerios públicos

Los panteones públicos de la Ciudad de México serán vigilados a través de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) local, con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos.

Serán 108 los cementerios capitalinos que estarán bajo observación del sistema público de videovigilancia capitalino, informó el C5.

La supervisión se llevará a cabo con 510 cámaras, de las que el 66% apuntan a los accesos y el resto a los pasillos e interiores de los camposantos.

El C5 compartió que con la vigilancia en los 108 espacios se tiene una cobertura del 95.5% de los 113 panteones públicos que hay en la capital.

De acuerdo al Centro de Comando, las alcaldías con el mayor número de cámaras que serán usadas el Día de Muertos son Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco y Tlalpan.

TE PUEDE INTERESAR: Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre

Durante las celebraciones del 2 de noviembre del año anterior se recibieron 40 reportes en las inmediaciones de camposantos, la mayoría por personas heridas por caída e incidentes vehiculares sin lesionados, aseguró el C5.

Temas


Día De Muertos
Seguridad
cámara de seguridad

Localizaciones


CDMX
Edomex

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas