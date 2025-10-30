Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 promete ser una experiencia única e inolvidable
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, uno de los eventos más esperados del año. Este espectacular recorrido, que une cultura, comunidad y creatividad, reunirá a miles de artistas, bailarines y colectivos en una celebración que honra la vida y la memoria de quienes ya partieron.
Cuándo y dónde será el Gran Desfile de Día de Muertos 2025
El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas, con salida en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y llegada al Zócalo capitalino, donde se presentará un espectáculo de cierre con música, danza y fuegos artificiales.
Este evento gratuito forma parte del Festival de Día de Muertos 2025, organizado por el Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Cultura, que incluirá una semana de conciertos, procesiones, exposiciones y ofrendas monumentales. Se espera la asistencia de más de siete millones de personas y una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos.
Ruta completa del Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX
El recorrido cubrirá ocho kilómetros y pasará por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital. Aquí los detalles de la ruta:
Inicio: Puerta de los Leones, Bosque de Chapultepec
Paseo de la Reforma: Glorieta de la Diana Cazadora y Ángel de la Independencia
Avenida Juárez: Frente al Palacio de Bellas Artes
Calle 5 de Mayo: Camino hacia el Centro Histórico
Final: Plaza de la Constitución (Zócalo de la CDMX)
El desfile tendrá una duración aproximada de cinco horas, y es apto para todo público.
Consejos para disfrutar del desfile al máximo
Si planeas acudir de forma presencial, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
Llega temprano: El acceso al público se permitirá desde el mediodía.
Evita usar automóvil: Usa transporte público; las estaciones más cercanas son Chapultepec, Hidalgo, Juárez y Zócalo.
Viste de catrina o calavera: Participa en el ambiente festivo.
Lleva agua y bloqueador solar.
Sigue las indicaciones de Protección Civil y respeta los espacios del público.
Cómo ver el Gran Desfile de Día de Muertos 2025 EN VIVO
Si no puedes asistir, podrás disfrutar la transmisión en vivo y totalmente gratis por Canal 14, Capital 21 y las redes oficiales de la Secretaría de Cultura.
Datos clave del evento:
Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025
Hora: 14:00 horas (CDMX)
Dónde ver: Canal 14, Capital 21 y redes oficiales
El arte comunitario detrás del desfile
El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 no solo es un espectáculo visual, sino también un homenaje al trabajo comunitario. Desde el Faro de Oriente, vecinas, vecinos y artistas preparan los carros alegóricos, vestuarios y comparsas, reflejando la unión entre tradición y creatividad mexicana.
La Secretaría de Cultura anunció que esta edición reunirá a colectivos indígenas, promotores culturales y agrupaciones artísticas de toda la ciudad, además de la red de FAROS y UTOPÍAS que aportarán talento local.
El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 promete ser una experiencia única e inolvidable, donde la Ciudad de México se transforma en un lienzo vivo que celebra nuestras raíces, nuestra identidad y la eterna conexión entre la vida y la muerte.