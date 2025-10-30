Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre

La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, uno de los eventos más esperados del año. Este espectacular recorrido, que une cultura, comunidad y creatividad, reunirá a miles de artistas, bailarines y colectivos en una celebración que honra la vida y la memoria de quienes ya partieron.

Cuándo y dónde será el Gran Desfile de Día de Muertos 2025

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas, con salida en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y llegada al Zócalo capitalino, donde se presentará un espectáculo de cierre con música, danza y fuegos artificiales.

Este evento gratuito forma parte del Festival de Día de Muertos 2025, organizado por el Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Cultura, que incluirá una semana de conciertos, procesiones, exposiciones y ofrendas monumentales. Se espera la asistencia de más de siete millones de personas y una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos.