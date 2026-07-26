Detienen a director de Academia, Jorge ‘N’, y a encargada, Estrella ‘N’, por muerte de Dafne Zapata

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’ por probable participación en muerte de la adolescente de 13 años identificada como Dafne. Así como que cumplimentaron otra orden de aprehensión contra la mujer que se encontraba en cuidado directo de la adolescente Dafne Zapata Quintos durante su estancia en la academia, Estrella ‘N’, a quien en muchos testimonios se han referido como ‘Estrellita’.

Con estas dos detenciones, suman tres las personas detenidas, entre ellas una estudiante de 18 años de la misma academia militarizada.

En dos comunicados oficiales, la Fiscalía de Tamaulipas indicó que las detenciones fueron derivadas de los trabajos efectuados como parte de la Carpeta de Investigación por el delito de feminicidio realizados por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres. Dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una aprehensión contra un hombre y otra contra una mujer. Por un lado, Jorge Luis ‘N’ fue detenido en el fraccionamiento Los Encinos, y Estrellita ‘N’ fue capturada en la colonia Monte Alto, ambas localizaciones en Altamira; quedando a disposición de un Juez de Control de la Sexta Región Judicial. Jorge Luis ‘N’ y Estrella ‘N’ ingresaron a las 3:18 horas de este domingo al Centro Integral de Justicia en el municipio de Altamira, custodiados por agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Lo hicieron cubriéndose ambos el rostro con unos documentos, y de forma apresurada, rodeados de policías investigadores, debido a la presencia de algunos manifestantes y representantes de los medios de comunicación. Decenas de personas se manifestaron la madrugada del domingo afuera de las instalaciones del Ministerio Público de Ciudad Madero, en espera de que el operativo policial llegue con las dos personas detenidas durante la noche, Jorge Luis ‘N’, el director de la Academia; y Estrella ‘N’, quien trabajaba en dicha institución particular. “¡Justicia, justicia, justicia!”, “Estrella y Ponce, ¡Que se pudran en el bote!”, y “¡Asesinos, asesinos, asesinos!”, fueron los gritos que se escucharon al momento de bajar de una patrulla e ingresar al Centro Integral de Justicia.

DIRECTOR ASEGURÓ QUE ANTES DE SU MUERTE, ‘DAFNE SE VEÍA DÉBIL’ El director de la academia militarizada ‘Marina Doenitz’, Jorge Luis Ponce Ortega, dijo que Dafne Zapata Quintos, se encontraba débil un día antes de su fallecimiento. En entrevista con el portal de noticias Mario Juárez Reporta previa a su detención, el directivo detalló que la menor de 13 años de edad estuvo en reposo el día 17 de julio, fecha en la que fue localizada sin vida en la regadera. “La niña desde un día antes se veía cansada, débil y por ese motivo la llevamos al doctor, para que nos dijera qué estaba pasando”; explicó que el médico les dijo que la menor estaba sana y que requería de reposo por lo que se le envió a descansar y solo se levantaba a comer.

Pero en la noche, ya para dormirse, se metió a bañar y estando en la regadera del dormitorio perdió la consciencia y se desmayó. La adolescente, explicó, no alcanzó a mojarse porque el agua se fue. Ponce aseguró que en el lugar donde murió la menor se encontraba Estrella Mora Díaz, identificada como ‘Sargento Estrellita’ o ‘Estrellita’, quien era la encargada de cuidar a las estudiantes: “trató de reanimarla y como no respondía llamó a los paramédicos, llegaron RSP y no respondió”, detalló en entrevista. El director dijo que no se supo qué fue lo que le ocasionó el deceso, pues solo perdió el conocimiento e indicó que las autoridades no encontraron nada en las instalaciones que les permitiera determinar cómo fue que murió por asfixia. Añadió que las cámaras de la academia no funcionaron porque se tenía problemas con el internet.

CASO DAFNE La niña, originaria de El Mante, murió el jueves 16 de julio de 2026, tras ser víctima de brutales torturas en el campamento de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’, en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas. La adolescente tenía apenas tres días de haber ingresado al campamento de verano cuando murió, de acuerdo con su necropsia por “asfixia por sumersión”, además de presentar huellas de violencia física. Sin embargo, no se han esclarecido las causas de su fallecimiento. Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha acusado previamente a Jorge Luis Ponce Ortega, y a Estrella Mora, como culpables del asesinato de su hija. En tanto, las autoridades detuvieron el pasado 23 de julio a Danna Yanina ‘N’, alumna de 18 años de edad y de la preparatoria de esa escuela privada, quien fue acusada ante un juez por el presunto feminicidio. Como parte del caso, al menos 32 testigos, incluidos menores de edad no acudieron tras haber sido citados a declarar sobre el feminicidio en la academia militarizada, tras la reanudación del sábado 25 de julio de la audiencia en el Centro Integral de Justicia en Altamira. Sin embargo, nuevamente se difirió para el próximo lunes dentro de la ampliación del término constitucional de las 72 a las 144 horas, donde la Juez de Control determinará si Danna Yanina ‘N’ será vinculada a proceso o liberada. En tanto, la madre de la víctima denunció que la sacaron de la sala, luego de que la Juez señaló que no puede fungir como testigo y parte de los hechos: “(Me dijeron), que me retirara de la sala de audiencia por favor, porque soy testigo, pero también soy madre de la víctima. Están violentando mis derechos”, comentó la mamá.

SEDENA SIN FACULTADES Y SEP RECHAZA OPERACIÓN DE ACADEMIA MILITARIZADA EN EDUCACIÓN BÁSICA La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las escuelas y academias militarizadas no están autorizadas para prestar servicios de educación básica en México, al señalar que no existe un marco legal que permita este tipo de modalidad educativa. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que resulta inadmisible que bajo una supuesta educación militar se pretendan justificar o normalizar prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de personas menores de edad. En el comunicado, el funcionario señaló que este tipo de conductas no pueden considerarse métodos de educación, formación o disciplina, sino que representan una violación a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez. Asimismo, la dependencia lamentó el fallecimiento de la adolescente ocurrido durante un campamento de verano en Tamaulipas y reiteró su rechazo a cualquier acto de abuso, violencia o maltrato contra menores.

La Secretaría de Educación Pública explicó que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Precisó que este tipo de enseñanza únicamente puede ser impartido por la Defensa, por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que autorice a instituciones de educación básica ofrecer educación militar. SEP añadió que ninguna escuela de educación básica puede contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura jurídica para impartir este tipo de formación. La dependencia federal reiteró a las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra similar que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas de carácter privado y añadió que “no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo”.

A través de un breve comunicado, la dependencia al mando del general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que no tiene relación con la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, ni con algún otro plantel de este tipo. “Se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza, de conformidad con el Reglamento Interior de esta dependencia, expedido por la Presidencia de la República mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2008, donde se derogó cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento”, escribió. (Con información de El Universal y Reforma)