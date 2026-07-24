$!Dictan prisión preventiva a Dana Yanina “N” por caso Dafne Zapata; defensa rechaza acusaciones

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Dana Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, quien murió el pasado 16 de julio al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. La resolución se emitió tras una audiencia inicial que se prolongó por aproximadamente 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde la imputada fue presentada ante la autoridad judicial.

AUDIENCIA CONCLUYE CON PRISIÓN PREVENTIVA La diligencia comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y concluyó a las 04:05 de este viernes. Como parte de la resolución, la jueza determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso penal y se desarrollan las investigaciones correspondientes. Al finalizar la audiencia, Dana Yanina “N” fue trasladada al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, donde permanecerá internada durante el proceso judicial. La continuación de la audiencia inicial fue programada para este sábado 25 de julio, cuando se determinará su situación jurídica.

PRIMERA PERSONA DETENIDA POR LA MUERTE DE DAFNE Dana Yanina “N” es la primera persona detenida dentro de la investigación relacionada con la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida el 16 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero. El caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas bajo el protocolo de feminicidio y ha generado diversas manifestaciones de familiares, ciudadanos y colectivos que han solicitado el esclarecimiento de los hechos. DEFENSA SOSTIENE QUE LA JOVEN ES INOCENTE Al término de la audiencia, los abogados defensores y el padre de la joven afirmaron que Dana Yanina “N” es inocente y señalaron que durante el proceso buscarán acreditar que también fue víctima de las circunstancias ocurridas dentro de la academia militarizada. La defensa indicó que presentará elementos para sustentar esa postura conforme avance el procedimiento judicial. PADRE AFIRMA QUE SU HIJA ERA ESTUDIANTE Y NO TRABAJADORA En un posicionamiento ante medios de comunicación, Ophir Cruz Melo, padre de la imputada, aseguró que su hija no era empleada de la Academia Militarizada Doenitz, sino estudiante de nivel medio superior. “Mi hija nunca ha sido trabajadora, no es empleada; es víctima. Esa es la palabra, es víctima también de todo esto y las leyes no lo están reconociendo”, declaró. Asimismo, rechazó la versión de que existiera una orden de aprehensión antes de que Dana Yanina acudiera voluntariamente a la Fiscalía para presentar una denuncia. “Eso es mentira, que ya existía una orden de aprehensión es totalmente falso. No dejaron meter la denuncia cuando nosotros la estábamos presentando por voluntad”, sostuvo. Como parte de sus argumentos, mostró documentación escolar con la que busca acreditar que su hija cursaba el quinto semestre de preparatoria y que permanecía inscrita como alumna de la institución. “¿Cómo pueden afirmar que ella trabajaba cuando yo tengo la documentación de que era estudiante?”, cuestionó.

DENUNCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES DURANTE LA INVESTIGACIÓN El padre de la joven también afirmó que, después de la muerte de Dafne, su hija permaneció retenida durante varios días por personas relacionadas con la academia antes de reunirse con su familia, por lo que consideró que fue víctima de privación de la libertad y de manipulación. Además, denunció una presunta filtración de información desde la Fiscalía hacia personas vinculadas con la institución educativa, al señalar que estas conocían previamente que su hija acudiría a presentar una denuncia. “Ellos son los únicos responsables. Es una institución y son parte de la institución; ellos se tienen que hacer responsables”, expresó en referencia a directivos de la Academia Militarizada Doenitz. Finalmente, solicitó la intervención de autoridades federales y del Gobierno de Veracruz para revisar el proceso judicial que enfrenta su hija, quien permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el procedimiento penal.