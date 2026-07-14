‘DurangoSinAbusos’ se mantiene en tendencias en X; usuarios denuncian tortura militar
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos registra denuncias en contra de militares por tortura, abuso de autoridad y privación de la libertad en Durango
El 14 de julio, en las redes sociales, especialmente en la plataforma de X, una de las principales tendencias era ‘DurangoSinAbusos’. En la sección de dicha etiqueta, numerosos usuarios denunciaban problemáticas de inseguridad y falta de implementación de justicia. Sin embargo, la tendencia se vincula a casos específicos de supuesta impunidad tras denuncias de presunta tortura por elementos militares.
Medios de comunicación, como la agencia de noticias EFE, han detallado que organizaciones civiles a favor de los derechos humanos han documentado una significativa cantidad de casos relacionados con tortura, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (Cedhd) estos casos tienen relación con alta presencia militar en Durango, tras la implementación de mayor seguridad para combatir a la célula criminal Los Cabrera.
Se estima que desde el 10 de junio, con la llegada de operativos especiales como ‘Murciélagos’ y ‘Perrazos’, las denuncias por parte de civiles incrementaron, a pesar de la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. Las denuncias por parte de los civiles abarcan casos de tortura con un bate para adquirir información sobre presuntas acciones ilícitas, como ejecuciones y agresiones sexuales por personal uniformado.
Hasta el momento, ni Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, ni Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional de México, han hecho declaraciones sobre las denuncias registradas por la CNDH.