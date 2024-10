Eligen a Gutiérrez Luna para suplir a Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, tras su fallecimiento

Sergio Gutiérrez Luna fue elegido por unanimidad como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, después del reciente fallecimiento de su antecesora, Ifigenia Martínez, el cual sucedió el pasado 5 de octubre.

Con 420 votos de los seis grupos parlamentarios, el legislador tomó protesta esta tarde para dirigir la presidencia interna de San Lázaro, en este primer año de la 66 Legislatura.

Anteriormente, el Grupo Parlamentario de Morena propuso al elegido para ocupar el cargo, y para ocupar su anterior cargo en la vicepresidencia de la Cámara baja, se indicó como candidata a la diputada Dolores Padierna Luna.

”Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, pronunció Gutiérrez Luna.

Seguido de él, fue el turno de la vicepresidenta y el nuevo secretario de la Mesa Directiva, para el cual fue designado el diputado José Luis Montalvo Luna.

Desde sus respectivos curules, legisladores presentaron sus felicitaciones a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva.

CONOCE A SERGIO GUTIÉRREZ LUNA

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, en la generación 1994-2000. Posteriormente cursó la maestría y un posgrado en la misma institución.

Dentro de su carrera política ha ocupado cargos como Coordinador de Asesores en el Senado de la República, luego se dedicó al litigio y consultoría en Materia Electoral y Constitucional. Fungió como Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, fue designado Consejero del Poder Judicial del mismo Estado y luego Morena lo eligió como representante ante el Instituto Electoral del Estado de México y Baja California.