Emite alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México por violencia tras muerte de ‘El Mencho’

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad en la que recomienda a ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante los operativos, bloqueos carreteros y hechos de violencia registrados en distintas regiones del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La recomendación está dirigida tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en territorio mexicano. La representación diplomática difundió el aviso a través de redes sociales bajo el encabezado: “Alerta de seguridad – Actualización 3: Operaciones de seguridad en curso – Misión Diplomática de los Estados Unidos en México (22 de febrero de 2026)”. TE PUEDE INTERESAR: Ubicaron a ‘El Mencho’ por su pareja sentimental, confirma la Sedena

ESTADOS UNIDOS ADVIERTE SOBRE AMPLIAS ZONAS DE MÉXICO BAJO ALERTA La actualización señala que la alerta abarca diversas regiones, entre ellas el estado de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara; el estado de Baja California, con Tijuana, Tecate y Ensenada; el estado de Quintana Roo, con Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. También incluye el estado de Nayarit, incluida la zona turística de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta; el estado de Sinaloa, con Mazatlán; y regiones de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La embajada indicó que, debido a las operaciones de seguridad y a la actividad delictiva asociada, se exhorta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en estas localidades a permanecer en sus hogares. PERSONAL DIPLOMÁTICO TRABAJARÁ A DISTANCIA El aviso señala que el personal del Gobierno de Estados Unidos en Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán permanecerá en resguardo y realizará trabajo remoto el lunes 23 de febrero, instrucción que también se recomienda seguir a los ciudadanos estadounidenses. Además, el personal del Gobierno estadounidense asignado al Consulado General de Estados Unidos en Monterrey recibió la orden de permanecer dentro del área metropolitana de Monterrey. La embajada también indicó que el personal del Gobierno de Estados Unidos no deberá viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25 de febrero.

IMPACTO EN EL TRANSPORTE AÉREO Y MOVILIDAD La actualización precisa que, aunque no se ha cerrado ningún aeropuerto, los bloqueos carreteros han afectado las operaciones de aerolíneas. De acuerdo con la representación diplomática, se han cancelado la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta. También se reportó la suspensión de todos los servicios de transporte en Puerto Vallarta, así como la interrupción de operaciones de algunas empresas. Restricciones en autopistas de peaje Las autoridades mexicanas informaron que, durante la tarde del 22 de febrero, se restringieron temporalmente las operaciones en autopistas de peaje de Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos que han afectado a automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: Los sucesores de ‘El Mencho’... los 5 miembros del CJNG que podrían ocupar su lugar RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EMITIDAS POR LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO - Entre las medidas difundidas por la misión diplomática se incluyen: - Buscar refugio y minimizar los desplazamientos innecesarios. - Evitar zonas cercanas a actividad policial. - Consultar la información de carreteras publicada por CAPUFE en la red social X. - Seguir medios de comunicación locales para actualizaciones. - Atender indicaciones de autoridades locales y llamar al 911 en caso de emergencia. - Mantener comunicación constante con familiares y amigos para informar sobre ubicación y estado de salud. La alerta corresponde a la tercera actualización emitida por la misión diplomática ante los acontecimientos recientes en diversas regiones del país. Finalmente, la Embajada de los Estados Unidos subrayó que continuará monitoreando la situación de seguridad en tiempo real y emitirá actualizaciones adicionales conforme evolucione el panorama tras la caída del líder del CJNG.

