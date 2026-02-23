Los sucesores de ‘El Mencho’... los 5 miembros del CJNG que podrían ocupar su lugar

Noticias
/ 23 febrero 2026
    Los sucesores de ‘El Mencho’... los 5 miembros del CJNG que podrían ocupar su lugar
    Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, cinco mandos del CJNG podrían disputar el control. Expertos anticipan una etapa de reacomodo criminal en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Cinco figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación emergen como posibles herederos mientras analistas advierten riesgo de fragmentación violenta

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, marca un punto de inflexión en la historia reciente del crimen organizado en México. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por la DEA como uno de los grupos más violentos del hemisferio, deja detrás una organización poderosa pero sin una línea de sucesión evidente.

A diferencia de lo ocurrido con el Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde la estructura familiar permitió continuidad, el CJNG enfrenta ahora un escenario más incierto. El heredero natural, Rubén Oseguera González, cumple cadena perpetua en Estados Unidos, lo que elimina una transición dinástica directa.TE PUEDE INTERESAR: Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

En ese contexto, cinco figuras destacan como posibles sucesores dentro de la organización criminal.

EL HEREDERO FAMILIAR Y EL PODER MILITAR

Uno de los nombres con mayor peso es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro del capo e hijo de Rosalinda González Valencia. Su liderazgo del brazo armado conocido como Grupo Élite y su cercanía al núcleo familiar lo posicionan como un aspirante con legitimidad interna y capacidad operativa.

Otro perfil relevante es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, identificado por la Fiscalía General de la República como un posible sucesor con respaldo de la familia Oseguera. Reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculan con reclutamiento y entrenamiento de nuevos integrantes, lo que revela influencia en la estructura militar del cártel.

Ambos perfiles representan modelos distintos de poder: uno basado en el linaje y otro en el control operativo de células armadas.

LOS JEFES REGIONALES QUE PODRÍAN INCLINAR LA BALANZA

También aparece Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, con control territorial en regiones estratégicas del occidente del país. Su influencia en varios estados lo convierte en una figura clave para cualquier reconfiguración interna.

Por su parte, Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R”, mantiene dominio en Guadalajara, el corazón financiero y logístico del CJNG en Jalisco. Ese control urbano le otorga un peso específico considerable dentro de la organización.

Cierra la lista Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, con influencia en economías ilícitas como el robo de combustible y presencia en zonas estratégicas del occidente.

¿REESTRUCTURACIÓN O GUERRA INTERNA?

Especialistas en seguridad coinciden en que el futuro del CJNG dependerá de la capacidad de estas facciones para alcanzar acuerdos. En la historia del narcotráfico en México, la ausencia de un liderazgo claro suele derivar en conflictos internos, disputas territoriales y picos de violencia.

Para autoridades de México y Estados Unidos, el escenario más probable en el corto plazo es un periodo de inestabilidad mientras se define un nuevo equilibrio de poder. La organización aún conserva recursos financieros, armamento y presencia internacional, por lo que su debilitamiento no será inmediato.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Operativo Muralla en Nuevo León tras hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas

La muerte de “El Mencho” no significa el fin del CJNG. Representa, más bien, el inicio de una nueva etapa cuyo desenlace podría redefinir el mapa criminal del país en los próximos años.

