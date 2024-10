En el Poder Judicial siguen ex colaboradores de García Luna, acusa Sheinbaum

Ciudad de México. Al subrayar su lucha contra la corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , resaltó que en el Poder Judicial hay ex colaboradores de Genaro García Luna , sentenciado a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos, por sus nexos con el Cártel de Sinaloa .

“Nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y de privilegios que terminó en el 2018, y no podemos no decirlo, ¿qué responsabilidad o no hay ninguna responsabilidad?, pero son colaboradores” y debe haber una explicación al pueblo de México, sostuvo.

