En ruta, imponer control a partidos en elecciones 2026-2027 por INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para discutir una nueva propuesta de fiscalización para el proceso electoral 2026-2027, con la que buscará meter en cintura a los partidos políticos que ya arrancaron sus procesos internos de selección de candidaturas, bajo figuras creadas de manera interna que esconden esa intención, justificar que no son actos fuera de la ley.

La única restricción que por ahora tienen los aspirantes a obtener candidaturas de partidos políticos para no llevar a cabo lo que se consideran actos anticipados de campaña es llamar al voto por ellos mismos, según las resoluciones tomadas en 2023 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).