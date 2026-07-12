En ruta, imponer control a partidos en elecciones 2026-2027 por INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    En ruta, imponer control a partidos en elecciones 2026-2027 por INE
    El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para discutir una nueva propuesta de fiscalización para el proceso electoral 2026-2027 INE/CUARTOSCURO

La única restricción que por ahora tienen los aspirantes a obtener candidaturas de partidos políticos para no realizar actos anticipados de campaña

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para discutir una nueva propuesta de fiscalización para el proceso electoral 2026-2027, con la que buscará meter en cintura a los partidos políticos que ya arrancaron sus procesos internos de selección de candidaturas, bajo figuras creadas de manera interna que esconden esa intención, justificar que no son actos fuera de la ley.

La única restricción que por ahora tienen los aspirantes a obtener candidaturas de partidos políticos para no llevar a cabo lo que se consideran actos anticipados de campaña es llamar al voto por ellos mismos, según las resoluciones tomadas en 2023 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vigilara-el-ine-proselitismo-en-503-medios-rumbo-a-las-elecciones-de-2027-PE22044821

El INE trabaja una propuesta de lineamientos que busca que los aspirantes internos de cada partido deben informar al INE del origen y destino del dinero con el que lleven a cabo estas asambleas o eventos para posicionar su figura a nivel partido y, de no hacerlo, podrían perder la candidatura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas Políticas
Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El senador de Sinaloa por Morena, Enrique Inzunza Cázares, reapareció después de que la SRE compartiera comunicaciones con Estados Unidos acerca de las acusaciones contra él y otros nueve funcionarios.

Enrique Inzunza reaparece en redes, entre acusaciones de EU y caso ‘El Mayo’
El ‘Terrifier’ de Morelia resultó ser un adolescente de 15 años que, junto con su familia, aseguró que solo desarrollaba un proyecto cinematográfico.

Revelan quién era el ‘Terrifier’ de Morelia tras causar alarma en redes
Tres personas fueron detenidas por su presunta relación con el ataque armado contra Sandra Fernández en Yautepec; la Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones.

Detienen a tres presuntos implicados en ataque contra Sandra Fernández, aspirante de Morena en Yautepec
Feminicidio en Nuevo León

Mujer conoce a hombre en redes y termina muerta tras ser rociada de gasolina y prendida en fuego, en NL
Protestas en Houston, Texas, por homicidio de Lorenzo Salgado

Medios critican la ausencia de la cónsul de Houston, tras homicidio de Lorenzo Salgado Araujo por ICE
Tomasa Salgado, familiar de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante mexicano fallecido durante un operativo del ICE, llora durante una manifestación contra las políticas migratorias este miércoles, en Houston.

Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

La fiscalía estadounidense identifica al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez como presunto organizador del plan para atacar un evento en la Casa Blanca.

EU acusa a 8 por presunto plan de ataque con drones durante evento de Trump; líder sería mexicano
¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló

¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló