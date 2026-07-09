Vigilará el INE proselitismo en 503 medios rumbo a las elecciones de 2027

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México
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    Vigilará el INE proselitismo en 503 medios rumbo a las elecciones de 2027
    El objetivo, informó el Instituto, será detectar inequidad, violencia política y líneas discursivas. INE

El Instituto determinó el listado de estaciones de radio y canales de televisión que serán vigilados el próximo año

CDMX.- El INE determinó el listado de estaciones de radio y canales de televisión que serán vigilados el próximo año en la elección de la Cámara de Diputados, a fin de detectar inequidad, violencia política y líneas discursivas.

En la etapa de precampaña, que arrancará la primera semana de enero del 2027, están contemplados 73 medios electrónicos de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

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Mientras que en la campaña, que iniciará el 21 de marzo, serán 503 estaciones y canales distribuidos en las 32 entidades del país.

En ambos casos están 10 programas de espectáculo y revista y cuatro de debate u opinión, el resto son noticieros.

Tres consejeros, así como los representantes del PAN, Somos México y PAZ coincidieron en que existe una “desproporción” entre el número de medios contemplados en precampaña y en campaña.

RECRIMINAN EXCLUSIÓN

Recriminaron la exclusión de algunos noticieros que, para ellos, tienen gran audiencia, como Hechos con Javier Alatorre; Aristegui Noticias, con Carmen Aristegui, o Imagen con Nacho Lozano, por lo que propusieron incluirlos, pero no lo lograron.

La institución de educación superior que en su momento determine el INE deberá vigilar 14 indicadores en dichos programas.

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Por ejemplo, tiempos de transmisión, género periodístico, valoración de la información, recursos técnicos utilizados para presentar la información, importancia de las noticias y registro de encuestas o sondeos de opinión.

En igualdad de género y no discriminación se atenderán dos elementos: género de la persona de la enunciación y uso de lenguaje incluyente y no sexista.

VIOLENCIA POLÍTICA

Mientras que en la violencia política contra las mujeres en razón de género, deberá valorar la presencia de roles o estereotipos.

Además del enfoque de la cobertura que dan los medios a las personas precandidatas y candidatas; seguimiento a candidaturas postuladas mediante acciones afirmativas; y presencia de estereotipos relacionados con grupos en situación de discriminación.

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Así como vínculo de temas de interés público con actores políticos y actos de violencia política contra los contendientes.

En esta elección se añadió otro factor, que es analizar elementos discursivos indirectos de descalificación de las personas precandidatas o candidatas.

“Esto tiene como objetivo identificar expresiones o comentarios que, sin constituir una agresión explícita, transmiten mensajes de descalificación, menosprecio o cuestionamiento hacia las personas precandidatas o candidatas mediante mecanismos discursivos indirectos”, indica el acuerdo aprobado por el Consejo General.

RECHAZAN FOCOS ROJOS DE CANDIDATOS

Siete de los 11 consejeros rechazaron la propuesta de la Consejera Carla Humphrey para incorporar un elemento sobre noticias que advirtieran de posibles nexos de los aspirantes con el crimen o que se encuentren envueltos en alguna situación delictiva.

Dicha información, consideró, serviría a la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, la cual fue aprobada en la reforma electoral y será intermediaria entre los partidos y las autoridades de seguridad, que deberán informar al INE sobre si los candidatos están en alguna investigación o se les involucra con el crimen.

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“Es absolutamente indispensable que podamos tener conocimiento sobre información que se está difundiendo en espacios noticiosos, que puedan tener alguna vinculación con la verificación de la integridad de las candidaturas.

“Es importante que el Instituto cuente con toda la información relevante para esta nueva atribución, que aunque solo seamos una ventana de trámites”, indicó la consejera.

TADDEI DEFIENDE CATÁLOGO

Incluso, ventiló que lleva un mes pidiendo a sus compañeros establecer cómo trabajará dicha Comisión.

Sin embargo, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei defendió el catalogo, recordando que existe una diferencia puntual entre precampaña y campaña. En la primera únicamente están los medios de gran impacto, y la segunda es más amplia porque existe mayor exposición pública.

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“No estamos ante una revisión improvisada ni discrecional. Se establecen criterios, variables, unidades de análisis, requerimientos técnicos, informes, mecanismos de publicación y responsabilidades específicas, tanto para el Instituto, como para la institución académica que participe en el proyecto”, argumentó.

En la discusión, consejeros y representantes de partidos insistieron en la necesidad de vigilar cómo políticos están en “pre-precampaña”.

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