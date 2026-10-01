Entrega EU a México 20 fugitivos, anuncia embajador Ron Johnson

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    Entrega EU a México 20 fugitivos, anuncia embajador Ron Johnson
    Entre febrero de 2025 y enero de 2026, el gobierno mexicano entregó a EU a 92 criminales. TOMADA DE REDES

El diplomático estadounidense aseguró que se trata de personas que son buscadas por ‘delitos graves’

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, anunció este jueves la entrega a nuestro país de 20 fugitivos que, señaló, son buscados por “delitos graves”.

En su cuenta de X, Johnson dijo que estos 20 se suman a los “más de 350” que han sido entregados desde que inició la administración de Donald Trump, en enero de 2025.

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”Son buscados por delitos graves, incluidos vínculos con organizaciones narcoterroristas, homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas”, detalló el embajador.

El diplomático estadounidense subrayó que las entregas “son parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros países para hacer que los criminales rindan cuentas.

”Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, concluyó.

El embajador de EU no detalló cuándo fueron entregados estos nuevos 20 fugitivos, ni sus identidades.

MÉXICO HA ENTREGADO A 92 CRIMINALES

Por su parte, el gobierno mexicano ha entregado a Estados Unidos a 92 integrantes de organizaciones criminales entre febrero de 2025 y enero de 2026.

La lista incluye figuras como Rafael Caro Quintero; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40?; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, y Pedro Inzunza Noriega “El Sagitario”.

Con ello, ha asestado duros golpes a grupos como el “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, el “Cártel de Sinaloa”, y “La Familia Michoacana”, entre otros. Estos tres han sido designados por el gobierno de Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

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