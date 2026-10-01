Octubre llega cargado de series: terror, drama, Marvel y hasta Los Kardashian en streaming

Una vez más, las plataformas tienen sus apuestas para este otoño con toda la carne al asador, y así es como llega la oportunidad de disfrutar lo mejor de cada empresa directamente en el hogar. Desde la nueva versión del clásico de Steinbeck, ‘Al este del Edén’, con Florence Pugh a la cabeza, hasta el cierre de la trilogía sobre Visión del universo Marvel o el terror de otra adaptación de ‘Carrie’, de Stephen King, el mes de octubre llega de lo más variado en lo que a series se refiere.

‘Al este del Edén’ – Netflix (1 de octubre) En 1955, la película de Elia Kazan que adaptaba la novela de John Steinbeck se centraba en el personaje de Cal, con el que James Dean debutó en los largometrajes. Ahora, su nieta, Zoe Kazan, ha dirigido una nueva versión del libro, en formato de serie, que se centra en la fría y malvada Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh.

‘Kill Jackie’ – HBO Max (2 de octubre) Catherine Zeta-Jones se mete en la piel de Jackie Price, una mujer que se dedica a la venta de obras de arte, lo que le permite tener una vida acomodada, hasta que descubre que un grupo de sicarios llamado ‘Los siete demonios’ ha sido contratado para matarla. Un thriller de ocho capítulos que se ha rodado en Bilbao, España; Londres y Swansea, Gales, en el que la actriz galesa está acompañada por la danesa Sidse Babett Knudsen y el español Óscar Jaenada. La producción adapta la novela ‘El precio que pagas’, de Nick Harkaway, quien escribe bajo el seudónimo de Aidan Truhen.

‘VisionQuest’ – Disney+ (14 de octubre) Tras la aclamada ‘Bruja Escarlata y Visión’ (2021) y ‘Agatha, ¿quién si no?’ (2024), llega ‘VisionQuest’, el cierre de la trilogía, con Paul Bettany de nuevo en el papel de Visión. Una serie del universo Marvel muy esperada por los fans de este mundo de superhéroes y que supone el regreso de James Spader como Ultrón, el villano que murió al final de ‘Vengadores: La era de Ultrón’ (2015). En la serie, Visión ha huido de quienes querían utilizarlo como arma y se oculta en una vida tranquila y anónima mientras trata de reconectar con los recuerdos que recuperó al final de ‘Bruja Escarlata y Visión’. Y cuando ofrecen una recompensa por su captura, se ve obligado a huir de nuevo, acompañado de Thomas Shepard (Ruaridh Mollica), un joven que podría ser la reencarnación de su hijo, Tommy Maximoff.

‘Carrie’ – Prime Video (7 de octubre) El terror de ‘Carrie’, la primera y aclamada novela de Stephen King, regresa con una serie de ocho episodios en los que la joven actriz canadiense Summer H. Howell interpreta al personaje que le dio la fama y su primera nominación al Óscar a Sissy Spacek. Howell se hizo con el papel tras un casting en el que se hicieron pruebas a 1,500 actrices. La serie es una versión actualizada de la historia de una estudiante de secundaria que ha estado toda su vida aislada por su madre dominante.

‘The Kardashians’ – Disney+ (8 de octubre) La octava temporada de ‘The Kardashians’ en Hulu y Disney+ se adentra en una etapa de reinvención y madurez personal para el clan, donde Kim equilibra su expansión en el mundo de la actuación y los negocios globales con la crianza, mientras Kourtney navega la maternidad junto a Travis Barker entre constantes roces con sus hermanas por fijar límites a la exposición mediática. Entre las sorpresas más destacadas de la trama figuran revelaciones inesperadas sobre la vida sentimental y nuevos proyectos de Kylie y Kendall, así como momentos de gran vulnerabilidad en torno a la salud de Kris Jenner y las tensiones familiares sobre la sucesión del imperio.

‘Timbiriche’ – ViX (9 de octubre) Retrata el vertiginoso ascenso y la compleja trastienda del icónico fenómeno pop de los años 80, explorando cómo un grupo de niños debió lidiar con una fama aplastante mientras transitaba hacia la adolescencia entre intensas rivalidades, las exigencias de la industria y el constante cambio de integrantes. Entre sus mayores sorpresas narrativas figuran la crudeza con la que aborda la presión por el éxito, las adicciones juveniles y la controvertida dinámica de control ejercida por los ejecutivos y productores de la época. Como detalle especial, la producción dirigida por Beto Hinojosa destaca por reunir a un elenco juvenil de peso, donde sobresalen Macarena García con una ambiciosa caracterización como Sasha Sokol, Sebastián Poza como Benny Ibarra y Osvaldo Benavides en el papel del productor Luis de Llano.

‘Los crímenes del cementerio de animales: Una historia de terror’ – HBO Max (11 de octubre) Esta miniserie documental explora un escalofriante caso real ambientado en Misisipi y Luisiana, donde la misteriosa reapertura de un crimen no resuelto revela la macabra historia de una dinastía familiar ligada a un cementerio de mascotas. Entre las mayores sorpresas de la trama destaca cómo la investigación policial da un giro sobrenatural cuando los testimonios de los locales y las supuestas mediciones de un fantasma que frecuenta el lugar terminan desenterrando secretos enterrados, maridos muertos bajo sospecha y el oscuro legado de la matriarca del cementerio. Como detalle especial, la producción de Lightbox logra entrelazar el formato de true crime con el folclore de terror victoriano mediante un enfoque atmosférico único que cuestiona constantemente la frontera entre los hechos forenses y las creencias paranormales.

‘Hollywood Arts’ – Netflix (15 de octubre) Esta serie de comedia sirve como spin-off y secuela de la icónica franquicia ‘Victorious’, siguiendo los caóticos pasos de Trina Vega mientras intenta relanzar su carrera artística al aceptar un trabajo como profesora sustituta sin estar remotamente capacitada en su antigua escuela secundaria. La gran sorpresa de la trama radica en ver cómo la absurda confianza de Trina termina conectando e inspirando de forma inesperada a una nueva generación de estudiantes excéntricos, competitivos y obsesionados con el talento juvenil. Como detalle especial, la producción cuenta con el regreso estelar de Daniella Monet en su papel protagónico y la aparición especial de Yvette Nicole Brown, quien retoma a la memorable directora Helen DuBois, prometiendo además cameos sorpresa del elenco original en esta vuelta a las aulas. ‘Nocturno’ – Apple TV (30 de octubre) Liev Schreiber encabeza este thriller como Jonah Lynn, un exsoldado convertido en detective de homicidios que decide buscar una vida más tranquila en una pequeña localidad de Pensilvania, pero hasta allí llega un asesino en serie, Jurek Walter (Stephen Graham). Se trata de una adaptación de la novela ‘El hombre de arena’, de la saga de la detective Joona Linna, creada por Lars Kepler, nombre detrás del matrimonio de autores suecos Alexandra Coelho y Alexander Ahndoril.