‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón

Los hechos se registraron la mañana de este jueves, cuando dos jóvenes de 18 años de edad, identificados como hermanos, irrumpieron en el plantel para agredir a directivos y estudiantes.

Un ataque perpetrado por dos exalumnos dejó como saldo a una subdirectora sin vida y a tres personas heridas en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión del municipio de Torreón , Coahuila.

Ante lo sucedido, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó la detención de los dos presuntos responsables y el fallecimiento de la docente.

“Lamentablemente, una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida. Hay otros tres heridos, entre ellos un par de alumnos”, declaró el fiscal en entrevista.

Respecto al estado de salud de las personas que resultaron lesionadas durante la agresión, Fernández Montañez precisó que “uno de ellos nos comentan que en estado grave”.

HASTA EL MOMENTO, NO SE SABÍA DEL USO DE ARMAS DE FUEGO

Sobre las armas empleadas, la autoridad descartó la presencia de armamento de fuego inicialmente y señaló que “nos hablan de armas blancas hasta el momento, una especie de petardos”.

En cuanto a los motivos de la irrupción, Fernández Montañez indicó que “el móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de sentimientos contra el plantel”.

Las fuerzas de seguridad mantienen resguardadas las instalaciones mientras continúan las investigaciones ministeriales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales correspondientes.